Giro-peloton is Weylandt dertien jaar na dodelijk ongeluk nog altijd niet vergeten: 'Ik was fan van Wouter'

Het is vandaag (donderdag 9 mei) exact dertien jaar geleden dat Wouter Weylandt op verschrikkelijke wijze om het leven kwam in de Ronde van Italië. Tijdens de derde etappe van de Giro van 2011 verslikte hij zich in de afdaling van de Passo del Bocco met alle gevolgen van dien. De Belg is na dertien jaar gelukkig nog altijd niet vergeten in het peloton.

Ieder die het wielrennen een warm hart toedraagt herinnert zich 9 mei 2011 als zwarte dag in de wielerhistorie. Weylandt botste in de afdaling van de Passo del Bocco tegen een muur en bleef vervolgens roerloos op het asfalt liggen. Hij zou met zijn pedaal de muur hebben geraakt, waarna hij twintig meter over het asfalt schoof.

Tourbaas haalt uit naar wielerteams na valpartijen: 'Alsof je in zwemkleding uit een rijdende auto springt' Christian Prudhomme, directeur van de ASO en baas van de Tour de France, heeft zich kritisch uitgelaten over de wielerteams na de zware valpartijen dit voorjaar. Hij vindt dat de teams te weinig rekening houden met de veiligheid van hun renners door de kleding die ze dragen.

Verschrikkelijk nieuws

De renner van Leopard-Trek werd ter plaatse gereanimeerd en per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Toch kwam die dag het nieuws naar buiten waar iedereen bang voor was. Arts Giovanni Tredici maakte het trieste nieuws bekend. "Er was niets meer aan te doen", zei de Giro-dokter.

Merlier draagt zege op aan Weylandt

Het peloton is Weylandt gelukkig nog niet vergeten. Zo kwam Tim Merlier eerder deze Giro met een prachtig eerbetoon aan zijn landgenoot. De sprinter snelde maandag naar zijn eerste ritzege in de derde etappe van de Giro. Vlak voor de finish maakte Merlier bij zijn overwinning het W-teken ter ere van de overleden Weylandt.

“Mijn eerste overwinning droeg ik ook op aan hem", liet Merlier weten na zijn zege. "Ik ben hem niet vergeten, want ik was fan van Wouter. Ik herinner mij het moment van zijn overlijden. Ik was aan het kijken naar de uitzending met een vriend. Het nieuws sloeg in als een bom.”

Tim Merlier met een prachtig eerbetoon aan Wouter Weylandt bij zijn ritzege in de derde etappe van de Giro © Getty Images

Teams herdenken Weylandt

De gehele wielerwereld herdenkt op deze dag de voormalig sprinter. Dertien jaar na het verschrikkelijke ongeluk leeft Weylandt nog altijd voort in het peloton, zo blijkt uit alle berichten op sociale media.

Forever in our hearts 💙#WW108 pic.twitter.com/9aoTzcfomB — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 9, 2024