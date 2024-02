Cambuur stond doodsangsten uit voor duel met FC Emmen: 'Echt levensgevaarlijk'

De spelers en staf van Cambuur begonnen vrijdagavond niet lekker aan de wedstrijd bij FC Emmen. Ze wilden zelfs een kwartier uitstel, omdat ze onderweg naar Emmen een levensgevaarlijke situatie meemaakten.

De spelersbus kwam op de snelweg ineens met pech te staan. Op de vluchtstrook, terwijl het hartstikke druk was. Volgens trainer Henk de Jong van Cambuur was het geen pretje. "Op een gegeven moment reed er een vrachtwagen zo'n stukje langs onze bus. Dat was levensgevaarlijk. We hebben echt geluk gehad", zegt hij tegen Omroep Friesland. "Wij moesten op de vluchtstrook op de politie wachten, want we mochten de bus niet uit om spullen te pakken. Het was echt heel, heel gevaarlijk."

Geen uitstel

Door alle commotie vroeg Cambuur of de wedstrijd een kwartier later mocht beginnen. Om 20:15 uur in plaats van 20:00 uur. Volgens ESPN mocht dat, maar de KNVB zei van niet. De Jong: "Ik vind het heel jammer dat dat niet kon. Maar als de KNVB dat niet wil, dan houdt het op."

Wedstrijd verloren

Cambuur stond uiteindelijk wel op tijd op het veld bij FC Emmen. Een goede wedstrijd spelen lukte niet meer, de ploeg kwam tot één schot op doel. FC Emmen won het duel met 2-0, door goals van Maikel Kieftenbeld en Joey Konings. Cambuur staat door de nederlaag op plek acht in de Keuken Kampioen Divisie.