Cambuur-supporters kijken uit naar halve finale, maar verwachten er weinig van: 'Waken dat het niet instort'

Maandagmiddag had SC Cambuur de laatste training voor de halve finale van dinsdagavond tegen NEC. Op de tribune zaten tientallen supporters, die het lang niet allemaal met elkaar eens waren. "We hebben maar een gemiddeld elftal", klonk het vanaf de tribune. "Tuurlijk niet. In de beker kan alles, man", werd fel gereageerd. De halve finale in de TOTO KNVB Beker leeft in Leeuwarden.

De stad is niet bepaald uitgelopen voor de allerlaatste training van SC Cambuur voor het bekerduel met NEC. Op zondag werden de spelers al op scherp gezet door de supporters in het stadion, de maandag is dus alleen voor de vaste harde kern. "De mensen die hier zitten, die zitten er elke dag van de week", vertelde persman Roelof Tol. Het eerste deel van de training moesten zij geduldig wachten voor de poort, Henk de Jong wilde eerst even gesloten trainen. "We willen NEC morgen toch verrassen", zei hij daarover.

Trotse Henk de Jong gunt 'de mensen van Cambuur' de bekerfinale: 'Mooiste wat er is' De goedlachse trainer van SC Cambuur Henk de Jong is helemaal klaar voor de halve finale van de beker. "Ik hoop één ding voor mijn spelers en supporters; dat we heerlijk gaan voetballen en er een waar spektakel van maken." De trainer, die het nodige mee heeft gemaakt, zit vol positiviteit en energie. hij heeft 'd'r zin àn'.

Supporters

Terug naar de tribune, waar de verschillende groepjes fans er toch andere meningen aan overhouden. Het ene kamp zit bovenin op de tribune en is sceptisch, terwijl er beneden een positievere sfeer heerst: "In zo'n bekerwedstrijd kan natuurlijk alles, NEC is op papier beter maar we hebben echt wel een kans." "Ach, we zijn gewoon een middelmatig team, we verliezen ook gewoon van Emmen afgelopen weekend!", klinkt het van boven.

Mindere prestaties

Een beetje gelijk hebben ze wel; de prestaties zijn niet je van het van Cambuur, het is met name erg wisselvallig. Vooral van kleinere clubs wordt niet gewonnen. Cambuur won uit bij ADO, speelde gelijk tegen Roda, Willem II en VVV, maar verloor bijvoorbeeld weer van Jong AZ. Ook beneden op de tribune zorgt dat voor een kritische noot: "We moeten oppassen dat bij een onverhoopt slecht resultaat SC Cambuur niet ineens instort. Als Henk de Jong dit niet geregeld krijgt, is zijn verhaal niets anders dan het verhaal van Sjors Ultee(de ontslagen Cambuur-trainer, red.)."

Genieten

Het geroezemoes gaat onder breed gelach van het Cambuurpersoneel door, zij genieten. "Alle aandacht voor Cambuur nu is natuurlijk prachtig. Het is een hele happening met alle pers, camera's, supporters. En dan moet de wedstrijd nog beginnen. Dan gaat het pas echt stormen hier." Ook de positieve supporters besluiten om vooral te gaan genieten dinsdagavond: "Een halve finale in dit stadion, dat is natuurlijk prachtig. Dat is nog nooit gebeurd."

Stadion

Het stadion krijgt op die manier nog een mooie afsluiter, het is namelijk het laatste bekerduel dat daar gespeeld gaat worden. Cambuur hoopt komend seizoen in het nieuw aangelegde stadion te gaan spelen.

📸 | Update: zo ziet het nieuwe stadion van Cambuur er nu uit Cambuur Leeuwarden krijgt een nieuw stadion. Op X (Twitter) plaatst Stadion058 regelmatig updates over het nieuwe onderkomen. De tribune staat al en de hoop is dat Cambuur vanaf 2024/2025 zijn wedstrijden in het nieuwe stadion kan spelen.