Chris Woerts deelt nieuwe sneer uit na deceptie voor Oranje Leeuwinnen

Chris Woerts is nog altijd absoluut geen fan van vrouwenvoetbal. De sportmarketeer kraakte onlangs de roep om loonsverhoging af, noemde bondscoach Andries Jonker een 'wijsneus' en haalde zaterdag na de nederlaag van de Oranje Leeuwinnen van een dag eerder zijn gram.

Andries Jonker stond na de pijnlijke nederlaag tegen Italië (2-0) de pers te woord. Daarin gaf hij toe dat de ploeg te kort kwam tegen de Italianen en de grootste moeite had om kansen te creëren. Woerts reageerde zaterdag op X gevat: "Het lukte nog niet echt om de bal van A naar B te spelen..."

Het lukte nog niet echt om de bal van A naar B te spelen… Binnenkort maar eens voordoen… @vandaaginside @oranjevrouwen #voetbal https://t.co/evZBwuiVla — chris woerts (@cwoconsultancy) April 6, 2024

Daarmee herhaalt Woerts zijn uitspraak van ruim een week geleden. Toen maakte hij gehakt van een actie in het vrouwenvoetbal, waarin speelsters pleitten voor betere salarissen. "Lachwekkend", reageerde hij resoluut. "Die dames moeten hun mond houden. die kunnen amper de bal van A naar B spelen", zei hij vervolgens in het programma Vandaag Inside.

Reactie van 'huilebalk' Jonker

Toen Sportnieuws.nl bondscoach Jonker vroeg om daarop te reageren, nodigde hij Woerts uit om een keer een kijkje te nemen bij de Oranjevrouwen. Woerts kon dat niet waarderen. "Wat een huilebalk is dat", reageerde Woerts fel bij Vandaag Inside. "Nodigt hij me via de pers uit om een training bij te wonen. Hij moet z'n mond houden, die wijsneus."

Woerts liet tijdens de uitzending weten dat hij misschien daadwerkelijk wel een keertje komt kijken. Daar lijkt hij op X ook nog even op in te haken. "Binnenkort maar eens voordoen."

Pijnlijke nederlaag Oranjevrouwen

De nederlaag van vrijdag is de eerste verliespartij van de Oranje Leeuwinnen in een EK-kwalificatiewedstrijd sinds 17 juni 2012. Toen was Engeland te sterk. Voor het EK 2017 hoefde Oranje zich als gastland niet te kwalificeren. Voor het EK 2021 (2022) werden alle tien de kwalificatieduels gewonnen. Oranje wil zich kwalificeren voor het EK van 2025.

In kwalificatiegroep 1 van Divisie a is Nederland ingedeeld bij Italië, Noorwegen en Finland. Het traject is merkwaardig opgezet: alle zes duels worden erg snel (in drie maanden) afgewerkt en in deze groepsfase kan nog geen land worden uitgeschakeld.