Vitesse-fans hekelen 'gijzeling' door KNVB: 'Er wordt met toekomst van de club gespeeld'

Het slechte nieuws van Vitesse sloeg bij de Arnhemmers niet in als een bom, maar desondanks is de club teleurgesteld over het overnameproces. Op een speciaal ingelast persmoment ging Vitesse in op het tweede plan dat al klaar ligt in de Gelderse hoofdstad. "Het voelt niet rechtvaardig, maar we zijn waar we zijn en moeten door."