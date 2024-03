Vitesse bevestigt brief van Economische Zaken: 'Hebben de gevraagde informatie direct verschaft'

Vitesse heeft al bonje met de KNVB, maar heeft nu een nog grotere tegenstander tegen zich in het harnas gejaagd. De Nederlandse politiek bemoeit zich nu met de voetbalclub uit Arnhem, die op het randje van de afgrond balanceert. Vitesse voelde zich genoodzaakt om te reageren op de situatie.

' Vitesse heeft de gevraagde informatie direct aan het ministerie verschaft en aangeboden om dit in een overleg met het ministerie nader toe te lichten. Dat overleg heeft plaatsgevonden en kort daarna heeft Vitesse op verzoek van het ministerie nog aanvullende documenten gedeeld', valt te lezen in een statement.

Afgelopen week kreeg Vitesse bericht van het ministerie. De inhoud daarvan wordt niet gedeeld, maar de club heeft twee weken de tijd om erop te reageren. Ook gaat Vitesse in overleg met het ministerie.

Banden met Rusland verbreken

De Telegraaf berichtte maandag dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het helemaal niks vindt dat Vitesse, ondanks waarschuwingen, nog steeds geen afscheid heeft genomen van de Russische investeerders die momenteel eigenaar van de club zijn. Volgens de krant heeft het ministerie een nieuwe brief gestuurd, waarin het de zaak op scherp zet.

Rusland is Oekraïne inmiddels al twee jaar geleden officieel binnengevallen, maar Vitesse heeft nog altijd geen afstand genomen van de Russen die invloed hebben in Arnhem. Enkele maanden geleden drong het ministerie er al op aan bij Vitesse om alle banden met Rusland zo snel mogelijk te verbreken, maar daar heeft de clubleiding nog niks mee gedaan. Nu ligt het ministerie daarom echt op ramkoers.

Door de mislukte overname van de Amerikaan Coley Parry is Vitesse nu nog altijd in handen van de Rus Valeriy Oyf. Hij staat niet op de sanctielijst van Russen die verbannen moeten worden uit de Europese handel en politiek, maar is wel goede vrienden met Roman Abramovich, die wél op die lijst staat. Oyf heeft met Andrey Soloviev in de raad van commissarissen bij Vitesse ook een vinger in de pap in het dagelijkse bestuur van de club.

Geen transfers en alles onder streng toezicht

Als Vitesse gestraft wordt voor het overtreden van de sanctiewetgeving rond Rusland, dan wordt het naar verwachting hetzelfde gestraft als Chelsea eerder. De Engelse club, eigendom van dezelfde, hierboven genoemde Abramovich, mocht na de uitspraak per direct geen transfers meer doen. Ook de normale bedrijfsvoering werd stopgezet, waardoor bijvoorbeeld de fanshop ook dicht moest. Abramovich (en in het geval van Vitesse Oyf) mocht geen cent verdienen aan alles wat rond de club verdiend werd. Alle opbrengsten van Chelsea werden bijvoorbeeld op een afgeschermde Britse rekening gestort en onder toezicht aan een goed doel geschonken, omdat Abramovich dus niks mocht verdienen.

Geen profvoetbal meer?

De vrees bij betrokkenen rondom de club was al groot dat Vitesse voor volgend seizoen geen licentie krijgt om betaald voetbal te kunnen spelen. Maar dit nieuwe hoofdpijndossier wat het ministerie in Arnhem op de mat liet ploffen, maakt de zaak alleen maar ingewikkelder en moeilijker op te lossen. Wat er op sportief gebied ook met de club gebeurt in de Eredivisie, zelfs als het degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie, is het op deze manier niet eens zeker dat Vitesse daar in mag voetballen.

Overname mislukt

Een overname van de Amerikaan Coley Parry en zijn investeringsbedrijf Common Group werd al door de KNVB tegengehouden. Vitesse is nog in hoger beroep en hoopt dat het dan alsnog kan plaatsvinden. In Russische handen blijven, lijkt nu ook door de politiek in Nederland een no-go.