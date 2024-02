Clubicoon Sjaak Swart komt met toekomstplan voor 'verzwakt Ajax'

Ajax kroop donderdag door het oog van de naald tegen Bodø/Glimt en bereikte de achtste finales Conference League. Sjaak Swart hoopt nog altijd dat het spel beter zal worden bij Ajax, al zijn daar de spelers momenteel niet voor. "We zijn zo ontzettend verzwakt."

Ajax treft in de volgende ronde 'de zwaarste tegenstander' mogelijk, zei Swart over Aston Villa. "Zeker als je ziet hoe het daar draait en hoe het bij Ajax gaat." Het was bij Ajax wederom niet goed in Noorwegen. Dat er gewonnen werd, was te danken aan een uitstekend keepende Diant Ramaj. Er moet dus nog wel wat gebeuren in Amsterdam, en daar is Alex Kroes voor. In maart neemt hij de leiding bij de club.

Ajax-DNA

Clubicoon Swart hoopt dat het met Kroes aan het roer beter zal gaan: "Hij heeft in elk geval ervaring en het is een Ajacied dus ik denk dat je dan wel goed zit." Zelf heeft Swart in ieder geval genoeg ideeën over wat er beter zou kunnen. "Er moeten echt betere spelers komen, vroeger kon je nog mindere spelers - voor Ajax 1 - verhuren maar zelfs die krijg je nu niet weg." Betere spelers opleiden is daarbij een belangrijke pijler, in de jeugd moet het anders.

Jeugd

Jong Ajax draait dit seizoen, net als de hoofdmacht, niet lekker. Alleen dat al zegt genoeg voor Swart. "Er moeten weer vanzelfsprekend talenten uit de jeugd komen. Die kwamen normaal vanzelf, door goede scholing. Er moet een nieuwe opzet komen, onder leiding van mensen met Ajax-DNA."

Swart refereerde naar een oude trainingsideologie van Ajax waar hij erg fan van was. "Vroeger werden er uit elke lichting twee spelers gepakt en die trainden dan met een clubje van achttien met elkaar. Dat was geweldig, alle beste spelers uit iedere lichting samen. Het werkte ook motiverend want in ieder team wilden jongetjes bij die twee spelers horen. Zo was iedereen tot op het bot gemotiveerd."

Spelers aantrekken

Om weer het Ajax-voetbal te gaan spelen, zijn daar ook de juiste spelers voor nodig. Die vind je nog niet zo makkelijk, vindt Swart. "Het is belangrijk dat er spelers komen die bij Ajax kunnen spelen en daar passen. Je hebt veel goede voetballers, maar lang niet iedereen past bij Ajax." Het is één van de grootste kritiekpunten op de club uit Amsterdam dit jaar, dat de spelers niet bij de club passen.

Om wel spelers te krijgen die bij de club passen, heeft Swart al jaren een plan wat tot op heden nog niet is uitgevoerd. " Ik heb vroeger altijd gezegd dat er vier oud-spelers moeten komen en dat als er een speler kwam, hij door die vier beoordeeld wordt. Ze worden wel getest door allerlei mensen, maar de echte oud-Ajacieden schat ik hoger in dan zij. Die hebben meer kijk op wat er voor Ajax nodig is."

Formatie

Ten slotte hoopt Swart van harte dat er weer structuur in de spelopvatting en formatie komt bij Ajax. De formatie van Ajax wisselt nu al weken van vorm. "4-3-3, heel simpel. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en wat diegene moet doen. Dat is - oh zo - belangrijk voor die gasten. Niet de hele tijd veranderen. Andere clubs moeten punten bij elkaar sprokkelen, maar Ajax speelt altijd op deze manier. Het systeem van vastzetten en hoog drukzetten zoals mijn team dat vroeger deed."