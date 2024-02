Oude bekenden en ervaringsdeskundigen: deze Ajacieden speelden samen met Aston Villa-spelers

Ajax werd donderdag tijdens de Conference League-loting gekoppeld aan Aston Villa. Een zware tegenstander voor de Amsterdammers, maar geen onmogelijke kwestie. In de selectie van Ajax zitten namelijk wat spelers die al samenspeelden met jongens van Aston Villa. Check hieronder welke drie ervaringsdeskundigen John van 't Schip in de ploeg heeft.

Aston Villa staat op dit moment vierde in de Engelse Premier League. Deze plek geeft aan het eind van het seizoen recht op een plekje in de Champions League. Aston Villa draaide begin dit seizoen zelfs mee in de top drie, maar na een aantal nederlagen moet de ploeg uit Birmingham het doen met plek vier. De voorsprong op nummer vijf Tottenham Hotspur is inmiddels twee plekken.

Jordan Henderson

Één van de bekendste Ajax-namen die een link heeft met Engels voetbal is natuurlijk Jordan Henderson. De Engelse middenvelder speelde jarenlang voor Liverpool, maar koos afgelopen winter na een kort uitstapje in Saudi-Arabië voor een avontuur in Amsterdam. Henderson speelde in zijn loopbaan ook nog eens 81 wedstrijden voor Engeland en daar kwam hij een aantal spelers van Aston Villa tegen. De middenvelder speelde onder andere samen met spits Ollie Watkins en verdedigers Tyrone Mings en Calum Chambers.

Chuba Akpom

Akpom speelde voor verschillende clubs in Engeland, maar Aston Villa stond niet in dat rijtje. De ploeg uit Birmingham heeft een aantal Engelse spelers in de gelederen, maar geen enkele speelde samen met de spits die afgelopen zomer naar Ajax kwam, op één na. Chambers speelde samen met Akpom in de jeugdelftallen van het Engelse elftal en van Arsenal. Al had Akpom toen nog wel een ander kapsel.

Calum Chambers en Chuba Akpom © Arsenal

Gerónimo Rulli

Wat betreft Rulli moeten we vooral kijken naar zijn eerdere clubs en zijn land. Afgelopen WK in Qatar pakte de Ajax-doelman de wereldtitel, maar wel als reservekeeper. De vaste sluitpost van Argentinië? Inderdaad: Aston Villa-keeper Emiliano Martínez. Ook Emiliano Buendia speelt normaal samen met Rulli bij Argentinië. Maar ook de Spaanse verdediger Pau Torres is geen onbekende voor Rulli. De keeper van Ajax speelde samen met de Aston Villa-verdediger bij zijn oude club Villarreal. Daar won het tweetal samen de Europa League.

Andere oude bekende

Een andere oude bekende van beide partijen is buitenspeler Anwar El Ghazi. De aanvaller maakte van 2014 tot 2017 furore in het eerste elftal van Ajax, alvorens hij naar het Franse LOSC Lille vertrok. Daarna speelde hij van 2018 tot 2022 bij de Engelse club Aston Villa. El Ghazi maakte zelfs de goal waardoor de ploeg promoveerde van de Championship naar de Premier League.