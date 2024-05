Couhaib Driouech opgelucht na 2-1-overwinning op ADO Den Haag: 'Het voelde als KKD-wedstrijd'

Couhaib Driouech was dé man van de wedstrijd aan de kant van Excelsior in de partij tegen ADO Den Haag. Met een goal en assist heeft hij Excelsior eigenhandig de overwinning bezorgd. Over de wedstrijd was hij totaal niet tevreden: "Iedereen heeft ondermaats gespeeld", zei hij na afloop van de 2-1-overwinning in Den Haag.

Excelsior had geen makkelijke avond tegen ADO Den Haag, dat in de laatste minuut dé kans op de gelijkmaker miste. Dat was ook direct het geluk van Excelsior: ADO creëerde veel meer, maar ging niet effectief met de kansen om. Dat is iets wat Excelsior wel deed. Het veldspel van de Rotterdammers was vaak beter en zeker in de eerste helft werd creatieveling Couhaib Driouech gevonden. Tot genoegen van de spelers zelf: "Dan kan ik belangrijk zijn", zei hij.

Henk Veerman snapt niets van misser in laatste minuut: 'Ik baal daar echt het allermeest van' Henk Veerman was de doelpuntenmaker aan de kant van ADO Den Haag in de verloren partij tegen Excelsior (1-2). In de slotminuut van deze eerste halve finale in de nacompetitie, kreeg hij dé kans op de 2-2. Hij schoot de bal hoog over vanaf een meter of vijf. "Dat ik die niet scoorde, kan echt niet", zei hij.

Als een vis in het water

In de eerste helft kreeg Driouech behoorlijk wat ruimte en dat heeft ADO ook geweten. In een korte periode waarin ADO geen grip op de speler kon krijgen maakte hij een goal en een assist. Daarna kwam er meer druk op hem, maar dat is geen probleem voor dé man bij Excelsior. "Als ik eenmaal ga rennen, dan houden ze me beiden niet", lachte hij.

Een geintje kon er nog wel af bij Driouech maar blij was hij allerminst. "Ik denk dat iedereen ondermaats heeft gespeeld. Het voelt alsof we ontsnapt zijn, we mogen blij zijn dat we hier hebben gewonnen", zei hij. Driouech vond het een echte KKD-wedstrijd. "Zij speelden heel opportunistisch en ons spel was niet goed. Wij moeten zaterdag echt ons eigen niveau weer halen en hopen dat we winnen."

Henk Veerman geeft ADO hoop voor return in Rotterdam: Excelsior wint in Den Haag ADO Den Haag is dankzij Henk Veerman in leven gebleven in het eerste duel van de halve finale van de nacompetitie. De bezoekers uit Rotterdam, Excelsior, kwamen in de eerste helft op een voorsprong van twee goals, die dankzij Veerman teruggebracht werd tot 1-2. Alles nog om voor te spelen dus in Rotterdam, waar zaterdag de tweede wedstrijd gespeeld zal worden.

Dat was een fijn engeltje

Stijn van Gassel, keeper en aanvoerder van Excelsior was ook niet tevreden met de wedstrijd. Wél was hij tevreden met zijn eigen spel, hij hield Excelsior op de been met geweldige reddingen. "Ik zat er lekker in, ja. Dat is fijn, ik ben blij dat ik de ploeg staande kon houden. Maar je weet dat we zaterdag uit een ander vaatje moeten tappen." Een behoorlijke tijd leek het erop dat hij een schoon pak zou houden, maar dat gebeurde niet. "Dat was in de tweede helft wel over", bekende hij lachend.

Frisse start na 16e plaats Eredivisie

Toch heeft Excelsior weinig te klagen met de start die zij hebben gehad in de nacompetitie. Al jaren heeft de nummer zestien van de Eredivisie het vreselijk lastig tegen de KKD-clubs in de nacompetitie, maar Excelsior pakte toch de overwinning. "Je houdt er rekening mee dat je waarschijnlijk de nacompetitie gaat spelen, als je de stand zag de latste weken. Want uiteraard sta je waar je hoort te staan, zélfs met zo’n ploeg. Wat je de laatste weken voor Feyenoord hebt laten zien, biedt vertrouwen en dat hebben we meegenomen. De play-offs zijn gewoon altijd moeilijk."

Eredivisieclubs in de play-offs voor promotie en degradatie: al jarenlang een garantie voor de Keuken Kampioen Divisie Voor de fans van Excelsior, de nummer zestien van de Eredivisie, wordt het weer een paar weken bibberen en beven. De play-offs voor promotie/degradatie staan voor de deur en wie de laatste jaren bekijkt, weet dat het lang geleden is dat een Eredivisieclub zich wist te handhaven.

Zaterdag is de return in Rotterdam, waar ADO de kans heeft om de misser van de laatste minuut recht te zetten. Excelsior wil op hun beurt het klusje snel klaren. "Zaterdag wordt weer een pittige wedstrijd, we moeten veel veranderen als we het willen halen", zei Driouech. Ook al zijn er nog maar een paar dagen, is er volgens beide ploegen veel werk aan de winkel. Van Gassel weet wel wat een goede tactiek zou zijn: "Snel de ballen bij onze creatieve spelers krijgen... Dat lijkt mij een erg goed plan, ja."