Crowdfunding voor Vitesse slaat aan: fors bedrag opgehaald tijdens de eerste uren

Vitesse heeft donderdag de crowdfundingscampagne 'Voor Geel-Zwart' gelanceerd. Nadat supporters lieten blijken dat ze hun club wilden steunen heeft Vitesse de actie opgezet. Het initiatief geeft supporters en zakelijke relaties de kans om de club te redden. De actie slaat flink aan, zo blijkt uit het bedrag dat de eerste uren al is opgehaald.

De kersverse hoofdtrainer John van den Brom gaf het startschot: "Zoals ik gisteren al aangaf, is dit het moment om de club te steunen", aldus Van den Brom op de clubwebsite. "Met meerdere oud-Vitessenaren trap ik dit initiatief daarom graag af. Ik roep iedereen op om zijn geel-zwarte hart te laten spreken en massaal op te staan voor onze club. Vitesse mag niet verdwijnen!"

Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil een passende bijdrage kan leveren, zijn er verschillende mogelijkheden om te doneren. Zo kunnen supporters en zakelijke relaties naast een open donatie kiezen voor vier verschillende pakketten. Deze pakketten variëren van 100 tot 10.000 euro. Donaties vanaf 100 euro verdienen een eervolle vermelding op de ‘Geldenwand’, een verwijzing naar de Heldenwand van Vitesse. Dat gebeurde de eerste uren volop. In drie uur tijd werd er al meer dan 250.000 euro binnengehaald.

John van den Brom tekent voor één seizoen bij Vitesse: 'Deze prachtige club mag niet verdwijnen' John van den Brom gaat aan de slag bij Vitesse. De trainer zal volgend seizoen met de Arnhemse club in de Keuken Kampioen Divisie uitkomen. Hij doet bovendien een oproep namens de noodlijdende club.

Samen met John van den Brom hebben inmiddels ook oud-spelers en -stafleden als Guram Kashia, Loïs Openda, Henk ten Cate, Matúš Bero, Milot Rashica, Leo Beenhakker, Wilfried Bony, Lewis Baker, Remko Pasveer, Hans van Arum, René Eijer, Arnold Kruiswijk en Matt Miazga gedoneerd.

Zij verzamelden een startbedrag van 50.000 euro. Er was ook al een Vitesse-supporter op eigen initiatief begonnen met een crowdfunding die 20.000 euro heeft opgeleverd. Dat bedrag wordt nu toegevoegd aan de opgestarte officiële crowdfunding.

Crowdfunding ‘Voor Geel-Zwart’ van start! 🔛 — Vitesse (@MijnVitesse) May 2, 2024

Licentiecommissie

Vitesse heeft nog tot 17 mei om de 'zaken op orde te brengen', meldde de Arnhemse club dinsdag. Dan bepaalt de licentiecommissie of Vitesse volgend seizoen nog zal bestaan als profclub. De club dacht eerst dat het tot 15 juni had om alle zaken te regelen.

Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes reageert strijdbaar op de website van Vitesse: "Het is prachtig om te zien hoe het nieuws over het mogelijk intrekken van onze licentie heeft geleid tot meerdere hartverwarmende initiatieven. In overleg met diverse oud-spelers en supporters is uiteindelijk de crowdfunding ‘Voor Geel-Zwart’ ontstaan. Hiermee hopen we aan alles en iedereen in Nederland te laten zien dat Vitesse leeft."

De licentiecommissie weet dat een bank de rekening van Vitesse heeft opgezegd. Daarnaast wil de commissie dat Vitesse een accountant neemt en dat er wat risico's omtrent de Sanctiewet en regelgeving worden weggenomen.