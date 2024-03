Daley Blind knalt top vijf meeste interlands voor Oranje binnen

Georgië heeft zich voor de allereerste keer ooit als apart land geplaatst voor een Europees kampioenschap. Het land rekende na penalty's af met Griekenland. Verder is ook Oekraïne erbij in Duitsland komende zomer. Ook Nederland hoort wie er naast Frankrijk en Oostenrijk in Groep D komt. Dat wordt Wales of Polen, alleen gaan zij verlengen.