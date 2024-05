Nederlandse handbalmannen moeten in return uit ander vaatje tappen na harde nederlaag tegen Griekenland

Er is werk aan de winkel voor de Nederlandse handbalmannen. Woensdag was Griekenland met 31-27 te sterk voor Nederland bij de play-offs voor het WK. Zondag staat de return op het programma: de winnaar krijgt een ticket voor het WK in 2025.

Zondag staat de return in Eindhoven op het programma. Als Nederland het tweeluik wint, plaatst het zich voor het WK van 2025 in Denemarken, Noorwegen en Kroatië. Daarvoor moet het dus wel minimaal vier doelpunten goedmaken.

De Nederlandse handbalmannen stonden voortdurend op voorsprong tegen Griekenland in de eerste helft, maar wel telkens met een verschil van één of twee doelpunten. Tot Nederland de 12-9 maakte. Ook daar kon de ploeg van bondscoach Staffan Olsson niet lang van genieten, want Griekenland maakte zelfs voor het eerst deze wedstrijd gelijk: 12-12.

Een kleine twee minuten voor rust kwam Griekenland zelfs op voorsprong: 13-12. Rutger ten Velde was namens Nederland de grote man in de eerste helft met vijf treffers.

Griekenland liep met de zege weg

En die ommekeer van Griekenland ging nog even door. Nederland kwam tot de 15-15 driemaal op gelijke hoogte, maar vervolgens liep de thuisploeg uit naar 18-15. Voor de bondscoach van Nederland reden genoeg om een time-out aan te vragen en zijn spelers andere instructies mee te geven.

Dat lukte niet: het verschil bleef een paar punten op drie, daarna liep Griekenland zelfs uit naar 22-18. Het verschil bleef telkens rond de vier doelpunten: een paar minuten voor tijd stond het 27-23. Nederland, dat als favoriet aan de wedstrijd begon, verloor uiteindelijk met 31-27.