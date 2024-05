Benjamin Thomas na verrassende etappeoverwinning in Giro d'Italia: 'Ik dacht misschien is het vandaag wél mijn dag'

Benjamin Thomas wint de vijfde etappe in de Ronde van Italië door op sensationele wijze het achtervolgende peloton achter zich te houden. De Fransman was één van de vier succesvolle vluchters. Thomas durfde in de finale te gokken en dat pakte goed uit met de eerste overwinning voor Cofidis in 2024.

“Het was een lange vlucht, het voelde voor mij een beetje als een lange ploegenachtervolging", vertelde Thomas na zijn overwinning. "Het was zwaar om in de finale vooruit te blijven. Elke beurt die ik deed, was het echt volle bak."

Vluchter Benjamin Thomas wint vijfde etappe van de Giro en draait sprinters een loer Benjamin Thomas heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Op voorhand leek de etappe een prooi voor de sprinters. Echter hield de vlucht van de dag knap stand. De renner van Cofidis won de sprint van de vier aanvallers en wint zo voor het eerst in de Giro.

'Ik moet durven verliezen'

Het geloof in een eventuele ritzege kwam pas laat bij Thomas. "Toen we met tien kilometer te gaan nog altijd veertig seconden voorsprong hadden, wist ik dat we met het peloton konden spelen. We hadden de hele tijd de wind in de rug. En we reden zestig kilometer per uur. Best hard dus, dan is het lastig voor het peloton om veel seconden goed te maken."

"Mijn gedachten gingen terug aan de Tour-rit van Carcassonne vorig jaar, waar het net niet lukte", herinnert Thomas zich. "Ik zei tegen mezelf: misschien is het vandaag wél mijn dag. Toen de jongen van Polti Kometa aanviel (Andrea Pietrobon, red.) dacht ik: ik moet durven verliezen, ik ga het gat niet dichten. Dat bleek de juiste keuze. Niemand had vandaag gedacht dat de aanvallers het konden halen, maar we deden het toch."