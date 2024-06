'Engeland speelde schandalig, ze waren zó agressief': Ernie Brandts ziedend na late gelijkmaker

De Alpen Oranje hebben de eerste wedstrijd op het EK Bergdorpjes met 1-1 gelijkgespeeld tegen Engeland. De ploeg van Ernie Brandts speelde een goede pot, maar tegen een 'zeer agressieve ploeg' waar ze het lastig tegen hadden. Brandts was na afloop ziedend op de Engelsen.

Alpen Oranje kwam goed op voorsprong, maar zag Engeland één minuut voor tijd op gelijke hoogte komen. Een pijnlijke avond voor het Nederlandse team. "Het was schandalig vanuit de Engelsen. Ze waren zó agressief, dat leek nergens op", zei Brandts tegenover Sportnieuws.nl.

'Stappen en bier drinken gaan we niet meer doen': Ernie Brandts gaat voor EK-winst in Italië Alpen Oranje maakt zich voor de derde keer op rij op voor het Bergdorpjes EK. Dit Europees kampioenschap is in het leven geroepen als ludiek kampioenschap om toerisme in nationale en internationale bergdorpjes te promoten. Bondscoach Ernie Brandts wil hoge ogen gooien op het Bergdorpjes EK in het Italiaanse Macugnaga.

Vertrouwen in Alpen Oranje

Bondscoach Brandts, 28-voudig international, heeft veel ervaring als trainer in de Keuken Kampioen Divisie. Hij ziet veel potentie in de Alpen Oranje. "Dit is een heel goede ervaring voor de jongens. Ik heb al kunnen zien dat we een goed en leuk elftal hebben. Als we dit doorzetten, gaan we minimaal de halve finale halen."

Op naar Duitsland

Vrijdagochtend om 10.00 uur wacht de volgende pittige wedstrijd voor de ploeg van Ernie Brandts. Dan wacht de tweede poulewedstrijd tegen Duitsland. "Ook dat zal weer een keiharde wedstrijd worden met heel veel strijd. Ik hoop dat het dan meer een voetbalwedstrijd is, want ik verlies liever door goed voetbal dan door dit agressieve spel."

Nederlandse voetballers maken met ex-international als bondscoach opwachting bij bijzonder EK De prestaties van het Nederlands elftal worden deze weken op de voet gevolgd. Worden 'we' Europees kampioen tijdens het grote EK in Duitsland? In de schaduw van grootmachten Frankrijk, Engeland en Spanje staan 'we' op nog een EK.

Biertje en een lekker hapje

Met de eerste wedstrijd op het Bergdorpjes EK in de benen gaan de mannen van de Alpen Oranje genieten van een welverdiend biertje met een lekker hapje. Om 21.00 uur gaan de mannen uit Vijlen zitten voor het 'echte' EK voetbal in Duitsland. Dan nemen Spanje en Italië het tegen elkaar op.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.