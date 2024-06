Eerste EK-winst is een feit voor Oranje van Ernie Brandts: 'Je weet hoe Duitsers zijn'

Alpen Oranje heeft de eerste overwinning op het EK Bergdorpjes geboekt. Tegen Duitsland won de ploeg van Ernie Brandts overtuigend met ruime cijfers. Het duel eindigde in 4-1. De bondscoach van Alpen Oranje was meer dan tevreden over de prestatie van zijn mannen.

Na het eerdere gelijkspel van Alpen Oranje tegen Engeland (1-1) was de eerste zege een feit. Brandts, voormalig trainer van onder meer NAC Breda en FC Eindhoven, sprak van een dik verdiende zege. "Het was een geweldige, felle wedstrijd. We moesten vanaf de eerste minuut volle bak, want je weet hoe Duitsers zijn, die zijn nooit verslagen", zegt Brandts tegen Sportnieuws.nl.

'Engeland speelde schandalig, ze waren zó agressief': Ernie Brandts ziedend na late gelijkmaker De Alpen Oranje hebben de eerste wedstrijd op het EK Bergdorpjes met 1-1 gelijkgespeeld tegen Engeland. De ploeg van Ernie Brandts speelde een goede pot, maar tegen een 'zeer agressieve ploeg' waar ze het lastig tegen hadden. Brandts was na afloop ziedend op de Engelsen.

Geleerd van fouten

Tijdens het EK Bergdorpjes is ook het doel om zoveel mogelijk spelers minuten te laten maken. Tegen Engeland werd daarom het gehele team gewisseld, maar daar heeft Brandts verandering in aangebracht. "We hebben daar wel van geleerd. Als je goed in een wedstrijd zit, moet je niet alles in een keer gaan wisselen. Nu hebben we de jongens laten staan en dan win je overtuigend."

Nederlandse voetballers maken met ex-international als bondscoach opwachting bij bijzonder EK De prestaties van het Nederlands elftal worden deze weken op de voet gevolgd. Worden 'we' Europees kampioen tijdens het grote EK in Duitsland? In de schaduw van grootmachten Frankrijk, Engeland en Spanje staan 'we' op nog een EK.

Halve finale bereikt

Alpen Oranje heeft met deze overwinning een plek in de halve finale afgedwongen. Het team van Brandts speelt zaterdag om 11.00 uur de laatste poulewedstrijd tegen Oostenrijk. "We zitten nu sowieso in de halve finale, prachtig. Als je zo ver weg bent, kun je maar beter presteren ook", aldus Brandts vol enthousiasme vanuit het Italiaanse Macugnaga.

Noodweer teistert Nederlandse fans in Leipzig: alle feestpleinen voorlopig gesloten De duizenden Nederlandse fans die in Leipzig zijn voor het EK-duel Nederland - Frankrijk, kregen vrijdag slecht nieuws te verwerken. Het fanplein in de stad zou om 13.00 uur open gaan, maar is op last van de autoriteiten tot in ieder geval 16.00 uur vrijdagmiddag gesloten.

Welke ploeg Alpen Oranje in de halve finale treft is nog even afwachten. Nederland zit in de poule met Engeland, Duitsland en Oostenrijk. In de andere poule zitten Frankrijk, Zwitserland, Zweden en het gastland Italië. Alpen Oranje zal één van deze vier ploegen in de halve finale treffen.