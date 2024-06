'Slecht voorbeeld gegeven aan Oranje': Alpen Oranje lijdt eerste nederlaag tegen Oostenrijk op EK

Alpen Oranje heeft de eerste nederlaag op het Bergdorpjes EK verloren. In de laatste poulewedstrijd tegen Oostenrijk wilden ze het goede voorbeeld geven aan het team van Ronald Koeman, maar uiteindelijk kwamen ze te kort. Het eindigde in 2-0 voor de Oostenrijkers.

Ernie Brandts is teleurgesteld in het resultaat van zijn mannen. "Het was overduidelijk niet goed genoeg", concludeerde Brandts in gesprek met Sportnieuws.nl. De bondscoach van Alpen Oranje weet de oorzaak. "De jongens waren op stap geweest en hebben er misschien toch een paar te veel gedronken. Dat was te zien."

Nederlandse voetballers maken met ex-international als bondscoach opwachting bij bijzonder EK De prestaties van het Nederlands elftal worden deze weken op de voet gevolgd. Worden 'we' Europees kampioen tijdens het grote EK in Duitsland? In de schaduw van grootmachten Frankrijk, Engeland en Spanje staan 'we' op nog een EK.

Snelle achterstand

Na een snelle tegengoal kwam de ploeg van Brandts de achterstand niet meer te boven. "We kwamen heel erg snel op 1-0 achter en daarna moesten we zoveel geven om het nog recht te trekken. Dan weet je dat het heel lastig wordt en zie je uiteindelijk dat ze zelfs nog 2-0 maakten. Een slechte wedstrijd van onze kant."

Op naar de kwartfinale

Alpen Oranje kan zich opmaken voor de kwartfinale. De eerste wedstrijd tegen Engeland eindigde in 1-1, terwijl de tweede wedstrijd tegen Duitsland overtuigend met 4-1 werd gewonnen. "We hebben een slecht voorbeeld gegeven aan het Nederlands elftal. Maar we mogen trots zijn en ons opmaken voor de kwartfinale", zei Brandts.

Alpen Oranje nam het vrijdagavond op tegen Duitsland. ©Fotograaf: Pascal Moors.

Later deze dag wordt bekend waar Alpen Oranje het in de kwartfinale tegen opneemt. De ploeg van Brandts neemt het in de kwartfinale op tegen de hoogs gerangeerde ploeg uit de andere poule. In die poule zitten Italië, Frankrijk, Zweden en Zwitserland.