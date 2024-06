Nederlandse voetballers maken met ex-international als bondscoach opwachting bij bijzonder EK

De prestaties van het Nederlands elftal worden deze weken op de voet gevolgd. Worden 'we' Europees kampioen tijdens het grote EK in Duitsland? In de schaduw van grootmachten Frankrijk, Engeland en Spanje staan 'we' op nog een EK.

Met het landschap van Nederland is het heel bijzonder, maar Nederland heeft echt een voetbalteam afgevaardigd voor het 'Bergdorpjes EK', een ludiek kampioenschap om toerisme in nationale en internationale bergdorpjes te promoten. Nederland is toch zo plat als een dubbeltje? Ja, maar er is tóch een bergdorpje te vinden in ons land.

Op 195 meter hoogte

Daarvoor moet je naar Limburg. Het plaatsje Vijlen in Zuid-Limburg is officieel het hoogst gelegen kerkdorp van Nederland. Met z'n hoogte van 195 meter boven NAP kwam Vijlen in aanmerking om mee te doen aan het Bergdorpjes EK. Dat wordt van 20 tot en met 23 juni gehouden in het Italiaanse Macugnaga.

Ernie Brandts

De spelers die Nederland afvaardigt, voetballen in de vierde klasse. Zij worden gecoacht door de bekende voetbaltrainer en ex-international Ernie Brandts, die vooral furore maakte als trainer in de Keuken Kampioen Divisie. Hij zou ondersteund worden door oud-international Pierre Vermeulen, maar hij kan door gezondheidsklachten niet mee naar Italië. Vermeulen heeft vasculaire dementie.

Ernie Brandts is de 'bondscoach' van Alpen Oranje tijdens 'Bergdorpjes EK'. ©Pro Shots

Loting

Het Alpen Oranje, zoals het Nederlandse team heet tijdens het Bergdorpjes EK, werd in 2022 vierde op hetzelfde EK. Ook toen waren Brandts en Vermeulen de bondscoaches. In de editie van 2024 zit Nederland in een poule met Engeland, Duitsland en Oostenrijk. In de andere poule van vier landen zit het gastland samen met Frankrijk, Zwitserland en Zweden.

Nederland - Engeland

Donderdag 20 juni is om 18.00 uur de eerste wedstrijd tegen Engeland. De spelers moeten dus zelf voetballen en kunnen niet kijken naar de 'grote' EK-wedstrijd Denemarken - Engeland. Die wedstrijd begint ook om 18.00 uur. De Engelse spelers waartegen Alpen Oranje moet, zullen misschien wel snel klaar willen zijn.