'Stappen en bier drinken gaan we niet meer doen': Ernie Brandts gaat voor EK-winst in Italië

Alpen Oranje maakt zich voor de derde keer op rij op voor het Bergdorpjes EK. Dit Europees kampioenschap is in het leven geroepen als ludiek kampioenschap om toerisme in nationale en internationale bergdorpjes te promoten. Bondscoach Ernie Brandts wil hoge ogen gooien op het Bergdorpjes EK in het Italiaanse Macugnaga.

Het Bergdopjes EK is in 2008 geboren als een soort opwarmer in aanloop naar het EK. Sindsdien wordt het ieder jaar georganiseerd. Dit jaar van 20 tot en met 23 juni. Brandts licht toe: "Als het Nederlands elftal naar het EK gaat, wordt dit toernooi altijd georganiseerd. En dan mag het hoogstgelegen dorp van een land hieraan meedoen en in ons geval is dat het Limburgse Vijlen", zei hij tegenover Sportnieuws.nl.

Bergdorpjes EK met acht landen

Alpen Oranje is dit jaar ingedeeld in de poule met Engeland, Duitsland en Oostenrijk. In de andere poule zitten Italië, Frankrijk, Zwitserland en Zweden. Afgelopen EK eindigden ze als vierde. Dat móét dit jaar beter. "We nemen het heel serieus. We hebben het de vorige keer onderschat. Toen mocht iedereen stappen en bier drinken, maar dat gaan we nu niet meer doen. Dat doen ze maar als we winnen", zei Brandts met een knipoog.

Doelstelling is winnen

Hoewel het vorige EK op een fiasco uitliep, is Brandts ervan overtuigd dat het dit jaar beter gaat. "We moeten voor de eerste plaats gaan. We hebben best wel een leuk niveau, al is het altijd wachten hoe toplanden als Frankrijk, Engeland en Duitsland voor de dag komen. We gaan in ieder geval voor de EK-winst."

Bondscoach Ernie Brandts is vol vertrouwen. ©Pro Shots.

Hoog niveau

De spelers die Nederland afvaardigt, voetballen in de vierde klasse. Toch is Brandts, die onder meer trainde in de Keuken Kampioen Divisie en 28-voudig international is, onder de indruk van het niveau. "Het niveau was verrassend hoog, dat viel me niet tegen. Ik vond het mooi om naar te kijken en er was veel inzet en beleving. Dat is het belangrijkste", aldus Brandts.

De spelers van Alpen Oranje op het EK 2022. © Fotograaf: Pascal Moors.

Viktor Terpstra is de drijvende kracht achter het Limburgse project en merkt dat de jongens die mogen spelen het echt geweldig vinden. "Dit is voor de mannen hun enige kans om ook in Oranje te spelen en dat vinden ze geweldig. En ik heb echt mannen zien huilen terwijl het volkslied werd gespeeld. Het is een hele belevenis voor die gasten. Je vertegenwoordigt toch je land en dan wil je het EK ook winnen."

Duizenden bezoekers

Ook voor de spelers wordt het een bijzondere ervaring. Ze zullen spelen voor heel erg veel publiek. Brandts verwacht zelfs een vol stadion. "Afgelopen keer was er al veel publiek, maar ik heb het gevoel dat er dit jaar nog meer mensen komen. Ze hebben er heel veel rugbaarheid aangegeven. Ik verwacht wel een paar duizend mensen. Dat is geweldig voor de jongens."

De meegereisde fans van Alpen Oranje. © Fotograaf: Pascal Moors.

Begroting van veertigduizend euro

Het Bergdorpjes EK is allesbehalve gratis, want het gaat al gauw om een begroting van een slordig veertigduizend euro. Terpstra: "Dat moeten wij allemaal maar even met z'n allen ophoesten, dat is toch wel een flink bedrag. Ook naar onze sponsoren toe zijn we het verplicht om alles te geven en volle bak voor goud te gaan. We gaan er met de mannen voor!"

Nederland - Engeland

Donderdag 20 juni is om 18.00 uur de eerste wedstrijd tegen Engeland. Daarna volgen nog de wedstrijden tegen Oostenrijk en Duitsland.

