Databureau berekent duurste spelers Eredivisie: top drie bestaat volledig uit Ajax-spelers

Het databureau CIES heeft een bijzondere lijst naar buiten gebracht. Het onderzocht aan de hand van ruim zesduizend eerdere transfers welke tien spelers in elke competitie het meeste geld zouden opbrengen. Waar PSV en Feyenoord dit seizoen veruit de sterkste twee teams zijn in de Eredivisie, zou Ajax de spelers hebben met de hoogste transferwaardes.

Het databureau heeft niet alleen naar de prestaties van spelers gekeken, maar ook naar zaken als de lengte van het contract, de leeftijd van de speler en de reputatie van de club op de transfermarkt. De laatste jaren slaagde Ajax erin veel spelers voor hoge bedragen te verkopen en volgens de uitkomsten van de onderzoek gaat dat niet veranderen.

De Eredivisie is een van de onderzochte competities door CIES en ze hebben enkel de top tien gepubliceerd. Daarin staan ondanks het rampzalige seizoen van Ajax maar liefst vijf spelers van die club. Feyenoord moet het doen met drie spelers en PSV met twee. De drie waardevolste spelers voetballen zelfs allemaal in Amsterdam.

Top 10 transferwaardes Eredivisie

Jorrel Hato, die laatst een nieuw contract tekende bij Ajax, staat bovenaan het lijstje. Hij zou 78,1 miljoen euro waard zijn. Daar speelt zijn leeftijd natuurlijk ook een grote rol in, want de achttienjarige verdediger is de enige tiener in de top tien. Achter hem staan Brian Brobbey en toch wel enigszins verrassend Kenneth Taylor. Beide spelers moeten Ajax ook tientallen miljoenen op gaan leveren.

Speler (leeftijd) Club Transferwaarde Jorrel Hato (18) Ajax € 78.100.000 Brian Brobbey (22) Ajax € 69.800.000 Kenneth Taylor (21) Ajax € 66.400.000 Johan Bakayoko (20) PSV € 64.800.000 Santiago Giménez (22) Feyenoord € 58.300.000 David Hancko (26) Feyenoord € 41.500.000 Steven Bergwijn (26) Ajax € 39.600.000 Joey Veerman (25) PSV € 38.300.000 Mats Wieffer (24) Feyenoord € 38.200.000 Josip Sutalo (24) Ajax € 30.500.000

Johan Bakayoko van PSV staat op de vierde plaats met een waarde van 64,8 miljoen euro. De waardevolste speler van Feyenoord is spits Santiago Giménez. De Mexicaan is volgens het databureau 58,3 miljoen euro waard. Niet zoveel als het trio Ajacieden, maar als de Rotterdammers hem voor dit bedrag kunnen verkopen dan breken ze wel het transferrecord. Dat staat sinds afgelopen zomer op 25 miljoen euro door het vertrek van Orkun Kökçü naar Benfica.