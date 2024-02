David Hancko snapt spel van Feyenoord niet: 'Je mag niet zo'n slechte eerste helft spelen'

David Hancko was donderdagavond belangrijk voor Feyenoord met de 1-1 tegen FC Groningen. Uiteindelijk won zijn club met 2-1 van de Keuken Kampioen Divisie-club in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

Groningen ging met een 1-0 voorsprong rusten tegen Feyenoord en dat vond Hancko niet kunnen. Bij ESPN was hij streng voor zijn eigen ploeg: "Als je een halve finale speelt, mag je niet zo'n slechte eerste helft spelen."

Wel wilde de Slowaakse verdediger complimenten maken aan de bezoekers. "We begonnen zwak aan de eerste helft. Ik wil ook mijn complimenten uitdelen aan FC Groningen. Zij wisten wat ze moesten doen en hebben ons goed onder druk gezet."

Doelpunt van Hancko

Hancko verhuisde in de tweede helft naar de linksbackpositie en kwam direct tot scoren. "Ik was wat moe, maar we moesten door. Gelukkig konden we toch scoren en doordat we bleven gaan hebben we de finale bereikt. Het was een mooie voorzet van Calvin (Stengs, red.) en ik was blij dat ik hem binnen kon schieten. Ik miste nog in Rome, maar ben blij dat ik hem nu wel maakte."

Finale

Feyenoord bekert nu door naar de finale, traditiegetrouw in de eigen Kuip. Daar wacht in april het duel tegen NEC, dat eerder deze week na verlenging van Cambuur Leeuwarden won.

PSV

Maar eerst wacht komende zondag het duel met PSV. Feyenoord gaat om 14:30 uur op bezoek bij de koploper, dat dit seizoen nog geen enkele keer verloor. Als Feyenoord nog een beetje kan wil maken op de Eredivisie-titel, moet er worden gewonnen in Eindhoven.