'De pijn duurt voort': Engelse media in zak en as na verloren EK-finale tegen Spanje

Voor Engeland eindigde de EK-finale tegen Spanje in een drama. Een late goal van Mikel Oyarzabal betekende dat de Engelsen nog altijd wachten op de eerste Europese titel. De Engelse media balen dan ook flink na de nederlaag.

"De pijn duurt voort", schrijft de BBC. Engeland werd in 1966 wereldkampioen, maar wacht sindsdien nog altijd op de volgende hoofdprijs: "Engeland wist geen einde te maken aan the 58 years of pain" De omroep wijst er ook nog eventjes op dat Engeland nog altijd geen eindtoernooi buiten eigen land heeft gewonnen. "Het WK 1966 en het EK vrouwen in 2022 werden allebei gewonnen op Wembley."

Supersub Oyarzabal bezorgt Spanje historische EK-titel na gevecht met Engeland Spanje heeft zondagavond voor de vierde keer in de geschiedenis het EK gewonnen. De Spanjaarden waren in de finale dankzij een doelpunt van invaller Mikel Oyarzabal vlak voor tijd met 2-1 te sterk voor Engeland, dat net als drie jaar geleden met lege handen achterbleef. Spanje is het eerste land dat vier keer Europees kampioen is geworden.

Dat Engeland de finale haalde was volgens de BBC al een bijzondere prestatie. Het begin van het toernooi was namelijk niet om over naar huis te schrijven: "Engeland kwam langzaam op gang dit toernooi, maar de laatste twee wedstrijden gaven de fans reden om te dromen. Tot het verloor van Spanje, dat het uitblinkende team van dit EK was."



Gebroken harten

Ook The Sun zag de pijn: "De Engelse harten werden gebroken door Mikel Oyarzabal." Al was het niet verbaasd over de nederlaag na de eerdere ontsnappingen: "Als je op een gevaarlijke manier leeft dan zul je uiteindelijk je nek breken door een val" Het had ook een compliment over voor de tegenstander: "Spanje was waarschijnlijk wel het beste team."

'Gouden pik' Engelse bondscoach: Gareth Southgate snoert critici de mond met zes beslissende wissels dit EK De Engelse bondscoach Gareth Southgate weet precies hoe hij moet wisselen, dat bleek zondag maar weer tijdens de EK-finale. Toen Engeland 1-0 achterstond tegen Spanje, bracht Southgate een frisse wind en die maakte de gelijkmaker.

It's not coming home

The Guardian nam een loopje met het veel gescandeerde 'Football it's coming home'. "Als voetbal naar huis komt dan is het dat alleen maar omdat deze finale aan Spanje toebehoorde", schrijft de krant. "Een vierde Europese titel was de beloning voor een geweldige wedstrijd, al leek het even of Engeland opnieuw een totaal onlogische ontsnapping kon produceren."

