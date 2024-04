'De rest interesseert me niks': Quinten Timber moest zichzelf toespreken in bekerfinale

Quinten Timber omschreef de gewonnen bekerfinale met Feyenoord treffend. Met zijn tong op zijn schoenen stond de middenvelder meteen ESPN te woord nadat zijn club de KNVB Beker met 1-0 had gepakt.

"Ik ben helemaal kapot, kijk m'n knieën. Ik heb heel hard gestreden, net als de rest van het team. We zijn echt getest vandaag, maar zijn geslaagd. We hebben een beker gepakt, ik ben blij en de rest interesseert me niks", zei Timber.

Feyenoord moest diep gaan, want NEC maakte het de Rotterdammers erg moeilijk. Zeker de eerste helft. "Dat was niet goed genoeg. We verloren veel duels die we moesten winnen. Die wonnen we namelijk in andere grote wedstrijden wel." Timber keek daarbij ook naar zichzelf. "Ik keek mezelf in de spiegel aan in de rust en zei tegen mezelf dat ik beter kon en moest."

'Mezelf in de spiegel aangekeken'

Timber gaf aan zijn medespelers aan dat ze hem vaker aan konden spelen. Ook als hij een man in zijn rug had. "Dat gebeurde ook. Ik moest meer gas geven en dat deed ik. Maar hoe het precies ging, ben ik helemaal vergeten eerlijk gezegd. Het belangrijkste is dat we die beker moesten winnen en dat hebben we gedaan."

Rode kaart

Feyenoord moest de laatste tien minuten met tien man verder, na twee snelle gele kaarten achter elkaar voor Yankuba Minteh. "Toen werd het echt zwaar, maar moesten we gewoon met elkaar knokken om deze zege over de streep te trekken. Was lang niet altijd even makkelijk, maar we hebben het gered en dat is wat telt."