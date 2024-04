Discussie na rode kaart voor Steven Bergwijn: dit is waarom de aanvoerder van Ajax van het veld werd gestuurd

De rode kaart die Steven Bergwijn kreeg tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior, zorgde voor veel onbegrip bij onder meer de Ajax-spelers. De aanvoerder haalde tegenstander Mimeirhel Benita onhandig onderuit in het strafschopgebied en kreeg tot zijn eigen verbazing de rode kaart. Over het zogeheten 'triple punishment' (penalty, rode kaart en schorsing) is vaak onduidelijkheid omdat het voor een deel is afgeschaft, maar in gevallen zoals de overtreding van Bergwijn wél wordt gehandhaafd.

De spelregelcommissie van de FIFA, de IFAB, besloot in 2016 om de regels rondom triple punishment wat aan te passen. Vanaf dat moment was een overtreding in de zestienmeter bij een grote kans op een doelpunt van de tegenstander niet altijd meer een rode kaart. Als je bijvoorbeeld de bal probeert de spelen en daarbij een overtreding maakt op een doorgebroken speler, dan is het geen rode kaart, maar alleen een penalty en hooguit een gele kaart.

Bergwijn kreeg tegen Excelsior wel rood, omdat hij volgens de scheidsrechter geen poging deed om de bal te spelen. Zijn overtreding op Benita was volgens arbiter Sander van der Eijk bewust. En dan is er dus wel sprake van triple punishment. Bij opzettelijk hands of een tackle zonder intentie om de bal te spelen, volgt er namelijk nog steeds een rode prent.

Tiental Ajax ontsnapt ternauwernood aan eerste thuisnederlaag ooit tegen Excelsior na rode kaart Bergwijn Ajax heeft woensdag in eigen huis op de valreep een punt gepakt tegen Excelsior. De Amsterdammers kwamen diep in de problemen na een rode kaart voor aanvoerder Steven Bergwijn en een blessure voor spits Brian Brobbey. Excelsior leek voor het eerst in de geschiedenis te gaan winnen in Amsterdam, maar Chuba Akpom stak daar vlak voor tijd een stokje voor: 2-2.

Bergwijn dus ook geschorst

Bergwijn kreeg dus rood, er volgde een penalty én de aanvoerder van Ajax is het volgende duel geschorst. De buitenspeler mist de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Deze keer zal Bergwijn waarschijnlijk niet gaan ontsnappen aan een schorsing, zoals hij wel deed zijn klap aan Feyenoord-rechtsback Bart Nieuwkoop tijdens De Klassieker.