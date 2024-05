Raymond van Barneveld noemt 'aparte figuren' in het darten: 'Er is geen contact met hem te krijgen'

Raymond van Barneveld heeft uitgebreid de tijd genomen om over hem, het darten en zijn verleden te praten. Zo besprak hij in een ruim anderhalf uur durende podcast zijn mooiste wedstrijden, het optreden op televisie en over de 'aparte' Michael Smith. Maar hij noemt meer 'aparte figuren' die hij tegenkomt.

Van Barneveld weet ook dat alles wat hij zegt, onder een vergrootglas ligt. Zo sprak hij tegen deze site over Luke Littler en werd een grappig bedoelde opmerking door Engelse media opgepakt alsof hij het meende. Een relletje was geboren. "Dat sloeg natuurlijk nergens op", zegt de legendarische darter in gesprek bij de podcast Dartpraat. Maar hij wil wel benadrukken dat Littler in een rijtje darters past dat zich anders gedraagt als de rest.

'Het is een aparte': Raymond van Barneveld legt uit waarom hij Michael Smith geen boks gaf na negendarter Het was een opvallend moment: op weg naar zijn titel op Players Championship 5 kreeg Raymond van Barneveld tegen Michael Smith een negendarter om zijn oren. Normaal geef je de tegenstander dan een boks als kleine felicitatie, maar de Nederlander ging stoïcijns door. Nu legt hij uit waarom.

'Zit helemaal in zijn eigen wereld'

Van Barneveld signaleert een nieuwe trend onder darters, namelijk: onbereikbaar zijn. Als voorbeeld geeft hij Callan Rydz. “Dat is een hele aparte jongen, waar bijna geen contact mee te leggen is. Op de Pro- en Euro Tour loop je langs elkaar heen en dan krijg je niet een een ‘hallo’ of ‘gedag’. Die zit helemaal in zijn eigen wereld", zegt Van Barneveld. Het is niet per se iets van de jonge generatie. Ook 'oudgedienden' als Andrew Gilding en Ryan Joyce sluiten en zonderen zich volgens RvB af van de rest.

Raymond van Barneveld klaagt over Premier League Darts: 'Ik vind het 'too much'' De Premier League Darts is aanbeland bij speelavond 14. Het complete circus bevindt zich nu in het Schotse Aberdeen, waar Michael van Gerwen een belangrijke stap hoopt te zetten naar de play-offs. Het format ging een aantal jaar geleden op de schop en dat vindt Raymond van Barneveld, zelf winnaar van de Premier League in 2014, jammer.

'Dat keur ik niet goed'

Rydz kreeg al eens kritiek op zijn manier met contact leggen met andere spelers. Bijvoorbeeld toen hij de Nederlandse darter Maik Kuivenhoven nauwelijks een hand gaf toen hij Rydz versloeg. Van Barneveld maakte dat zelf ook al eens mee en vindt dat niet kunnen. "Dat keur ik niet goed. Ik heb ook weleens een handje gehad van hem, dat hij wegkeek alsof ik lucht was."

Maik Kuivenhoven lacht Callan Rydz keihard uit na slap handje en jankreactie Maik Kuivenhoven heeft bij Players Championship 27 gewonnen van Callan Rydz: 6-5. Da's een fraaie zege voor de Naaldwijker. Hij staat 112e op de PDC Order of Merit, Rydz staat 29e.

Gamers als Littler

Rydz is volgens Van Barneveld ook een type persoon die drie Playstation-controllers tegen z'n televisie aangooit: "Dat zou me niets verbazen." Volgens Van Barneveld valt dat 'geen contact leggen' vooral op bij een generatie die veel aan het gamen is. Zo ook dus Littler. En dat is niet per se slecht, wil hij benadrukken. "Het is een nieuwe lichting mensen. Ze zonderen zich helemaal af. Littler ook. Die jongen komt net pas door, maar zit altijd op zijn telefoon. Oordopjes in. Ook met ingooien. Dan geef je gelijk aan dat je niet lastig gevallen wil worden."