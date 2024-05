World Relays | Zo verdienen Nederlandse estafetteploegen startbewijzen voor de Olympische Spelen

Op de World Relays op de Bahama's worden zaterdag 4 en zondag 5 mei de olympische startbewijzen voor alle estafetteploegen verdeeld. Nederland stuurt een sterke selectie, met onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver. Hoe werkt het WK estafette en wie doen er namens Nederland mee?

Er zijn op het tropische eiland in totaal vijf afstanden die gelopen gaan worden: de 4x100 meter vrouwen, de 4x100 meter mannen, de 4x400 meter vrouwen, de 4x400 meter mannen en de 4x400 gemengd. Op alle afstanden heeft Nederland een ploeg afgevaardigd die een ticket naar de Olympische Spelen in Parijs komende zomer moeten pakken.

Hoe werkt het?

Op zaterdag begint iedere ploeg in een heat. Daarin strijden vaak zo'n acht landen om de beste plekken. De top-twee van elke heat kwalificeert zich voor de finales op zondag én is al meteen zeker van de Olympische Spelen. Alle landen die buiten de top-twee eindigen in hun heats op zaterdag, moeten zondag 5 mei nog een keer lopen voor de tickets naar Parijs.

Op zondag zijn er dan weer heats, zonder de winnaars van zaterdag. Dan gaan weer de twee beste landen per heat naar de Olympische Spelen. De finales, die gevormd worden door de winnaars van zaterdag, strijden om de WK-titel, prijzengeld én baanbepalingen op de Spelen. De beste landen komen in de gunstigste banen in Parijs.

Prijzengeld en bonus

Er is veel geld te verdienen tijdens de finales op maandagnacht. De winnaar van het WK estafette mag liefst 40.000 dollar (zo'n 37.500 euro) bijschrijven. Er is prijzengeld tot en met plek acht (2000 dollar). De organisatie heeft ook nog een bonus uitgeloofd als er wereldrecords sneuvelen. Het land dat het bestaande wereldrecord op elke afstand weet te verbreken, kan 50.000 dollar (ruim 46.000 euro) extra bijschrijven.

Plek Prijzengeld (in dollars) 1 40.000 2 20.000 3 10.000 4 8000 5 6000 6 4000 7 3000 8 2000 Wereldrecordbonus 50.000

Hoe laat zijn de World Relays?

Omdat de races aan de andere kant van de wereld worden gehouden, lopen we met Nederland flink wat uren voor op de tijd op de Bahama's. Daar is het zes uur vroeger. Aangezien het programma lokale tijd in de avond is, lopen wij zelfs een dag 'voor' op de eilandengroep.

Dat betekent dat de estafettes in Nederland niet op zaterdag en zondag zijn, maar op zondag en maandag. Zaterdag- op zondagnacht zijn de eerste kwalificatiemogelijkheden vanaf 01.05 uur live. 24 uur later, van zondag- op maandagnacht dus, is op dezelfde tijd ook kwalificatiemogelijkheid twee. Je moet dus beide avonden lang opblijven om live te kunnen kijken of juist heel vroeg de wekker zetten.

Livestream

De prestaties van de Nederlanders kan gevolgd worden via een livestream van de mondiale atletiekbond. Live kijken is gratis. De stream start beide dagen zo rond 01.00 uur Nederlandse tijd.

Femke Bol en andere Nederlanders

Per afstand komen er vier atleten namens Nederland in actie. Elke ploeg heeft ook nog één of twee reserves mee. De coaches bepalen per afstand wie er loopt en in welke volgorde. Bij de gemende estafette kiezen de coaches uit de mannen- en vrouwenploegen vier lopers die op de 4x400 meter een ticket voor Nederland in de wacht moeten slepen.

4x100 meter mannen: Hensley Paulina, Taymir Burnet, Nsikak Ekpo, Churandy Martina, Xavi Mo-Ajok en Onyema Adigida.



4x100 meter vrouwen: Marije van Hunestijn, Tasa Jiya, Naomi Sedney, Minke Bisschops en N'Keita Seedo.



4x400 meter mannen: Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia, Isayah Boers, Terrence Agard, Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink en Nout Wardenburg.



4x400 meter vrouwen: Femke Bol, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot, Lisanne de Witte en Madison Mulder.

Programma World Relays

Wanneer? Welke afstand? Welke ronde? 5 mei om 01:05 uur 4x400 meter gemengd Eerste heat 5 mei om 01:50 uur 4x100 meter vrouwen Eerste heat 5 mei om 02:25 uur 4x100 meter mannen Eerste heat 5 mei om 03:05 uur 4x400 meter vrouwen Eerste heat 5 mei om 03:49 uur 4x400 meter mannen Eerste heat

Wanneer? Welke afstand? Welke ronde? 6 mei om 01:05 uur 4x100 meter mannen Tweede heat 6 mei om 01:40 uur 4x100 meter vrouwen Tweede heat 6 mei om 02:05 uur 4x400 meter mannen Tweede heat 6 mei om 02:30 uur 4x400 meter vrouwen Tweede heat 6 mei om 03:04 uur 4x400 meter gemengd Tweede heat

De finales van het WK estafette worden na de tweede heat op de laatste dag gelopen. Daarin staan dus de beste twee landen per heat op van de eerste heats van zaterdag- op zondagnacht.

Voorbereiding

Ter voorbereiding was de hele TeamNL-ploeg naar Curaçao afgereisd. Dat eiland ligt in dezelfde tijdzone als de Bahama's en heeft hetzelfde klimaat. Alle atleten kwamen daar een week voor de World Relays in actie tijdens een testevent. Onder anderen Bol en Klaver pakten daar medailles op een bijzondere afstand.

Totaal aantal tickets

In totaal worden er op de Bahama's 14 van de 16 tickets voor de Olympische Spelen vergeven. Als Nederland dus niet bij de top-14 zit, heeft het nog één andere mogelijkheid op Parijs, maar dan moet er sowieso hard gelopen worden. De laatste twee tickets worden namelijk verdeeld op basis van de gelopen seizoenstijden in de afgelopen periode.