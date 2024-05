'Gelukkig zijn we nu veel meer samen': Irene Schouten maakt gemiste tijd met man Dirkjan goed

Irene Schouten is nog in de bloei van haar leven met haar 31 jaar. Toch is ze al gestopt met topsport. De ex-schaatsster geniet van het leven nu ze niks meer móét. Ze heeft na het schaatsen al een nieuwe sport gevonden waar ze intens van geniet.

"Ik merk dat ik snel een voldaan gevoel krijg van na het hardlopen. Als ik een uur heb gerend, voel ik dat ik echt wat heb gedaan. Wanneer ik een uurtje op de fiets stap, heb ik dat veel minder", zegt Schouten in gesprek met de Telegraaf. En bijkomend voordeel: ze kan het samen doen met haar man Dirkjan Mak. "Ik vind het ook leuk om met Dirkjan te rennen. Nu hebben we een sport die we samen kunnen doen."

Irene Schouten over conflict Jutta Leerdam en Jumbo: 'Sven Kramer weet echt wel hoe het zit' Irene Schouten (31) heeft haar visie gegeven over de situatie van Jutta Leerdam. De topschaatsster zit momenteel zonder team, nadat haar contract bij Jumbo begin april afliep. Diverse teams zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Leerdam zal dat voorlopig in haar uppie moeten doen.

Trainen is erbij ingeschoten

Dat hardlopen pakt Schouten ook serieus op. Volgende week rent ze in Alkmaar de CityRun. Maar door de verbouwing van hun huis, schoot het trainen er wel bij in. "De eerste vier weken heb ik dat superveel gedaan en ging het ook echt lekker. Daarna werd het weer wat minder en had ik veel afspraken voor het nieuwe huis. Het is er toen eigenlijk een beetje bij ingeschoten", is Schouten eerlijk.

Irene Schouten hint in nieuw huis op gezinsleven: 'Er is in ieder geval genoeg ruimte voor' Irene Schouten is geen topsporter meer, dus kan de ex-schaatsster andere dingen doen. De afgelopen maanden stonden dan ook in het teken van bouwen en verbouwen. Nu het huis, waar ze in gaat wonen met haar man Dirkjan Mak, bijna af is, hint ze op een gezinsleven.

'Schaatsers zijn wat lomper'

Ze zegt dat ze die CityRun gaat lopen met haar nichtje Kelly en vriendin Eva Buurman. Kelly schaatste vroeger ook en Buurman is een voormalig wielrenster. "We hebben ook een keer met z'n drieën getraind en vooral Eva loopt echt heel makkelijk. Haar basisconditie is gewoon heel goed", analyseert Schouten haar medelopers. "Ik ben er inmiddels achter dat schaatsers wat lomper zijn", lacht de ex-schaatsster.

'Voor hem ook niet altijd makkelijk'

Schouten haalt veel plezier uit het hardlopen met manlief. Ze voelt dat hun relatie die tijd samen 'nodig had'. "Ook voor hem was mijn topsportcarrière niet altijd makkelijk. Wanneer zijn vrienden bijvoorbeeld jarig waren, ging ik vaak niet mee omdat ik op tijd moest slapen. En wanneer ik wel vrije tijd had, wilde ik ook de zorg voor mijn moeder op me nemen. Gelukkig zijn we nu veel meer samen."

'Het gaat niet goed met mijn moeder, wil er voor haar zijn nu ze er nog is': Irene Schouten in zorgmodus Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Irene Schouten schaatste. Toch is ze 'pas' drie maanden geleden gestopt. Ze heeft zich ontpopt tot zorgzame familievrouw. En dat is belangrijk, want het gaat niet goed met haar moeder. Dat zegt ze in een groot interview in de Telegraaf.