Discutabele rode kaart levert Etienne Vaessen één wedstrijd schorsing op, RKC gaat in beroep

De aanklager van de KNVB heeft RKC-keeper Etienne Vaessen één duel schorsing opgelegd. Zondag kreeg de doelman een rode kaart in de wedstrijd tegen Feyenoord vanwege een vermeende handsbal. RKC vindt de beslissing bizar en gaat in beroep.

De vermeende handsbal was een veelbesproken moment in de wedstrijd van zondag. Na 35 minuten kwam Vaessen ver zijn doel uit toen Calvin Stengs alleen op hem afkwam. De bal kwam via zijn zij op zijn bovenarm terecht. Volgens scheidsrechter Martin van den Kerkhof werd er hands gemaakt, en omdat Stengs doorgebroken was, gaf hij direct rood.

De VAR deed er lang over om het moment te beoordelen. Op ESPN was te zien dat ook naar Chris Lokesa werd gekeken, die even daarvoor werd neergehaald. De handsbal kwam nauwelijks in beeld, terwijl de verklaringen van de VAR en de scheidsrechter wel uiteenliepen. Volgens de VAR werd er geen hands gemaakt, maar Van den Kerkhof ging niet naar het scherm.

Met name daarover zijn ze boos bij RKC. Trainer Henk Fraser en Vaessen zelf gaven na de wedstrijd al aan het vreemd te vinden dat de scheidsrechter niet zelf naar de beelden gaat kijken bij zo'n belangrijke beslissing. De Waalwijkers vinden de rode kaart sowieso onterecht en gaan daarom in beroep.