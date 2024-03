Dit was het Champions League-jaar van PSV: 'Mooi om mee te maken. Veel geleerd. Niet goed genoeg'

PSV werd woensdagavond uitgeschakeld door Borussia Dortmund, een flinke dreun voor de koploper van de Eredivisie. De Champions League gold als één van de grote uitdagingen, gezien het feit dat ze in de Nederlandse competitie nog ongeslagen zijn. Rest de vraag: wat betekent de uitschakeling voor PSV en het seizoen van de Eindhovenaren?

De 77.000 Dortmund-fans waren al lang en breed het stadion uit toen Luuk de Jong en Peter Bosz de perskamer binnen kwamen. De Jong had net nog een superkans gemist en baalde zichtbaar, Bosz was al iets meer bedaard en kon ook trots uiten. Hij moest het Europees seizoen even in één woord vatten. Dat lukte niet: "Mooi om mee te maken. Veel geleerd. Niet goed genoeg."

Dat de pijn nog vers is en er vooral gebaald wordt in Eindhoven is ook te begrijpen. PSV liet in de thuiswedstrijd zien dat het helemaal niets te vrezen had van Dortmund en zo gingen supporters met een goed gevoel naar het Rührgebied. Dat liep net anders, maar ondanks de uitschakeling is er genoeg om trots op te zijn. Er werd weer eens Europees overwinterd en PSV toonde veerkracht tegen één van de grootste ploegen uit Duitsland met een fantastische ambiance in het stadion.

Luuk de Jong baalt van missen grote kans maar heeft opsteker voor PSV: 'Nog nooit zoveel plezier gehad' PSV heeft in Dortmund nagelaten een vroege tegentreffer ongedaan te maken. PSV domineerde de tweede helft maar kon geen potten breken op bezoek bij Borussia Dortmund. De uitschakeling doet pijn, maar toch zijn Luuk de Jong en Peter Bosz erg trots op het team.

Europese gelden

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de financiële kant van het verhaal. De Eindhovenaren hebben aardig wat miljoenen opgestreken door te overwinteren in Europa. Een slordige 35 miljoen kan op de rekening worden bijgeschreven en dat is toch een financiële opsteker. Had PSV iets vaker gewonnen in de groepsfase had dit bedrag kunnen oplopen. Er werd vaak gelijk gespeeld en dat levert toch 1,5 miljoen minder op dan wanneer je wint.

Prijzengeld | Dit verdiende PSV dit seizoen in de Champions League PSV stelde voor de winterstop knap de knock-outfase van de Champions League veilig. De ploeg van Peter Bosz overleefde de voorrondes en werd in de poulefase tweede achter Arsenal. Door die prestaties heeft PSV al het nodige geld bij elkaar gevoetbald. In het overzicht hieronder lees je hoeveel PSV deze editie van de Champions League heeft verdiend.

Strijd met Ajax en Feyenoord

Dat PSV overwinterde en Feyenoord niet laat weer zien waar PSV staat ten opzichte van de andere twee grote clubs in Nederland. Ajax heeft al helemaal een rampseizoen, maar dat PSV weer eens kans maakte op een kwartfinale (de laatste keer was in 2006-2007) zegt veel. Het is ongeslagen in de Eredivisie, overwinterde Europees en speelt aantrekkelijk, aanvallend voetbal. Bosz is iets moois aan het neerzetten in Eindhoven.

Net te licht

PSV werd in Dortmund in de eerste 25 minuten overklast, incasseerde een goal en kwam deze niet meer te boven. Ondanks dat ze toch de wedstijd controleerden. "Niet goed genoeg", het klopte wat Bosz zei. Voor het Europese toneel is PSV misschien wat te licht. Er werd in de groepsfase dik verloren van Arsenal en ook in andere wedstrijden in de Champions League had PSV het lastig. De overige ploegen in de groep, Lens en Sevilla, zijn dit seizoen niet meer dan middenmotors in hun competitie. Daar had PSV meer tegenover kunnen zetten.

Maar er werd na Arsenal-uit ook niet meer verloren, tot het duel van woensdagavond. Het is een seizoen van PSV dat niet in één woord te vatten is. Bosz zei het treffend: "Er is veel geleerd, maar het was net niet goed genoeg." PSV moet hopen dat de selectie bij elkaar kan blijven voor volgend seizoen, dan kan er ook Europees verder gebouwd gaan worden. Voor nu is er nog maar één doel in Eindhoven: ongeslagen die schaal omhoog houden.