'Dit wordt de nieuwe trainer voor Cody Gakpo en Virgil van Dijk bij Liverpool'

Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk krijgen komend seizoen een nieuwe trainer bij Liverpool. Jürgen Klopp vertrekt namelijk aan het einde van dit seizoen. Er lijkt nu een eerste echte kandidaat op het oog.

Sky Sports meldt dat Liverpool een oogje heeft op Rúben Amorim. De 39-jarige Portugees is momenteel trainer van Sporting CP en staat met die club bovenaan in Portugal. Zijn team staat vier punten voor op Benfica met een wedstrijd minder. Met nog zeven wedstrijden te gaan voor Sporting lijkt het kampioenschap dichtbij.

Amorim heeft een contract tot de zomer van 2026 en zit al sinds 2020 bij de club. Met Jerry St. Juste heeft hij ook een Nederlander in de selectie. De 27-jarige verdediger moet het voornamelijk met invalbeurtjes doen.

Viktor Gyökeres is de grote ster van Sporting CP. De 25-jarige Zweed was dit seizoen al goed voor 22 goals en negen assists in 26 competitiewedstrijden. In totaal staat de teller dit seizoen al op 36 goals en vijftien assists. Mocht Amorim naar Liverpool vertrekken, zal hij ongetwijfeld proberen om zijn smaakmaker mee te nemen.

Situatie bij Liverpool

Klopp wil bij Liverpool afsluiten met een banger, voordat hij een jaar gaat uitrusten. Hij staat, met nog zeven speelronden te gaan, gedeeltelijk bovenaan in de Premier League. Liverpool en Arsenal hebben allebei 71 punten, Manchester City volgt op 70.

Waanzinnige goals Manchester United doen Liverpool pijn: koppositie kwijt in Premier League Liverpool heeft de koppositie in de Premier League verspeeld. Op bezoek bij aartsrivaal Manchester United werd met 2-2 gelijkgespeeld en dus neemt Arsenal de leiding over met nog zeven wedstrijden te gaan. Liverpool liet veel kansen liggen, maar mocht uiteindelijk toch opgelucht zijn met een punt op bezoek bij de ploeg van Erik ten Hag: 2-2.

Liverpool neemt het in de kwartfinale van de Europa League op tegen Atalanta Bergamo. Toevalligerwijs was dát juist de club die Sporting uitschakelde in de vorige ronde. Over twee wedstrijden won Atalanta met 3-2.