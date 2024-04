'Een op de drie krijgt leukemie': PEC-speler Thomas Lam openhartig over z'n zieke kinderen

Thomas Lam scoorde zondagavond een schitterende goal voor PEC Zwolle in het 2-2 gelijkspel tegen NEC. Een dag later sprak de verdediger openhartig over de privéproblemen waar hij al een tijd doorheen gaat. Zijn kinderen zijn ziek.

Begin februari scoorde hij ook al tegen Sparta. Bij het vieren van zijn goal blies hij kusjes richting de camera. Richting zijn vrouw Pomeline en dochter Giorgia, die de hele week in het ziekenhuis zaten. Zowel Giorgia (zes maanden oud) als zijn zoontje Tommy (net 2 jaar oud geworden) hebben een zeldzame aandoening.

Thomas Lam (PEC Zwolle) emotioneel na zege: 'Mijn dochtertje heeft slecht nieuws gekregen' Thomas Lam scoorde én won met PEC Zwolle, maar toch stond er bepaald geen uitgelaten speler voor de camera na het duel met Sparta. En begrijpelijk, de Fin had andere dingen aan zijn hoofd.

Leukemie

Lam z'n kinderen blijken allebei het Shwachman Diamond Syndroom (SDS) te hebben. Dat houdt in dat hun lichamen te weinig rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes aanmaken. Daardoor is de kans op leukemie groter. "Als het zover is, is dat natuurlijk gevaarlijk en kan het dodelijk zijn, 1 op de 3 kinderen met SDS krijgt leukemie”, zegt Lam in een uitgebreid gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het is heel belangrijk dat we blijven monitoren, met bloedtesten houden ze alles goed bij.”

'Frustrerend dat we niet weten waar we aan toe zijn'

Hoe uit de ziekte zich? "De een heeft hele zware klachten, de ander fietst zo door het leven. Het is daardoor moeilijk om een toekomstperspectief te geven. Er zijn mensen die oud worden, maar ook kinderen van 10 die eraan overlijden. Het is frustrerend dat we niet weten wat ons te wachten staat. Het is afwachten.”

Aan kanker overleden vader

Alsof dat niet heftig genoeg is om mee te worstelen, was tijdens NEC-PEC ook de geboortedatum van zijn vader. Die overleed bijna vijftien jaar geleden aan kanker. En uitgerekend in die wedstrijd, scoorde Lam weer. "Ik wilde extra graag scoren voor hem. Misschien heeft m’n vader me geluk gebracht. We moeten hem al bijna vijftien jaar missen, dat is de helft van mijn leven. Ik denk elke dag aan hem."

'De tank is aardig leeg'

De privéproblemen én het feit dat PEC Zwolle de afgelopen maanden (met succes) tegen degradatie streed, zorgt voor een uitgeputte Lam in Zwolle. Hij miste geen wedstrijd om zijn club te helpen, sloeg af en toe wel een training over als hij thuis harder nodig was. Maar: "Het is een zwaar jaar geweest, de tank is bij mij aardig leeg."