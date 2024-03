Ziet Thomas Beelen zichzelf in Oranje? 'Nog wat vroeg om het daarover te hebben'

Thomas Beelen is sinds een paar weken basisspeler bij Feyenoord, door een blessure van Gernot Trauner. De verdediger doet het uitstekend. En dan komt in Nederland vanzelf de vraag over het Nederlands elftal.

Beelen imponeerde door Romelu Lukaku af te stoppen tegen AS Roma. De 22-jarige verdediger kreeg bij de NOS de vraag of hij klaar is voor Oranje. "Het is nog wat vroeg om het daarover te hebben. Er is ook veel concurrentie op mijn positie."

De 22-jarige Beelen heeft er nog niet eens over nagedacht, geeft hij toe. En de concurrentie achterin is inderdaad moordend bij het Nederlands elftal. Virgil van Dijk, Nathan Aké, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Micky van de Ven en Jurriën Timber zijn een aantal voorbeelden die op zijn positie staan.

Basisplek voor Thomas Beelen

Het is nog maar de vraag of Beelen zijn basisplek vasthoudt als Gernot Trauner straks weer fit is. De Oostenrijker is normaal gesproken aanvoerder van Feyenoord. Beelen geeft aan dat het de keuze van trainer Arne Slot wordt. "Ik doe wat ik kan en moet het elke wedstrijd laten zien. Ik doe gewoon mijn uiterste best."

Beelen staat nu vijf Eredivisie-wedstrijden op rij in de basis bij Feyenoord en maakt daar zondagmiddag waarschijnlijk zes van. De afgelopen drie wedstrijden speelde hij van begin tot eind mee. In die periode speelde hij ook negentig en 120 minuten tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League.