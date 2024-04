Erik ten Hag en Antony krijgen ervan langs na bizar optreden Manchester United: 'Het is duidelijk dat hij moet vertrekken'

Niet alleen de fans van Coventry City, maar ook een deel van de Engelse media is duidelijk: het is de hoogste tijd dat Manchester United afscheid neemt van manager Erik ten Hag. Na de bizarre vertoning in de halve finale van de FA Cup zondagmiddag zou er geen houden meer aan zijn.

United kwam op Wembley met 3-0 voor tegen Coventry City, een middenmotor op het tweede niveau van Engeland. Na 90 minuten spelen was de stand echter 3-3. In de noodzakelijke verlenging leek Coventry vlak voor tijd zelf de 4-3 te maken, maar de VAR besloot dat er sprake was van buitenspel. In de strafschoppenserie was United vervolgens wel de betere.

Erik ten Hag en Manchester United met de schrik vrij na schandalige vertoning in FA Cup Manchester United is door het oog van de naald naar de finale van de FA Cup geglipt. De ploeg van trainer Erik ten Hag zag een riante voorsprong uit de handen glippen tegen Coventry City uit het Championship en pas na penalty's ging Erik ten Hag met zijn ploeg naar de finale van de FA Cup.

'Zelfs een zege, voelt als een nederlaag'

"De reacties van de spelers na de wedstrijd tonen aan dat Ten Hag weg moet", schrijft Manchester Evening News. Daarin speelt oud-Ajacied Antony ook een rol. De Braziliaan besloot na de winnende strafschop zijn handen achter zijn oren te houden richting de tegenstanders. Dat terwijl de meeste van zijn ploeggenoten niet zoals gebruikelijk richting de maker van de winnende strafschop renden, maar in de middencirkel achterbleven. "Zij geneerden zich voor de wedstrijd. Antony gedroeg zichzelf gênant", aldus de lokale krant.

Antony houdt zijn hand achter zijn oor terwijl hij naar de spelers van Coventry kijkt. © Getty Images

Juist die schaamte die de meeste spelers van United voelden, is volgens de krant zo pijnlijk voor Ten Hag: "Zelfs als hij wint, voelt het als een nederlaag." United-watcher Samuel Luckhurst begreep niets van het optreden van de ploeg na de 70ste minuut en stelt dan ook dat het niet verder kan zo.

Ontslag Erik ten Hag

"De fans van Coventry zongen '3-0 and you f*cked it up' en 'You're getting sacked in de morning'", zo schreef hij. Oftewel 'Je stond 3-0 voor en daarna heb je het verpest' en 'Je wordt morgenvroeg ontslagen'. Zo'n vaart zal het volgens Luckhurst niet lopen. Hij stelt dat Ten Hag het seizoen wel gewoon af mag maken. Maar vervolgens zou het na twee seizoenen klaar zijn.

Roy Keane

Ook United-icoon Roy Keane nam bij Sky Sports zoals gewoonlijk geen blad voor de mond: "Het bevalt me niets als ik naar dit United kijk. Ik zie geen leiderschap, geen karakters. Mijn hemel, wat een geluk hebben ze vandaag gehad. Het is elke week hetzelfde, je weet bij United gewoon nooit wat je gaat krijgen. Zij zagen er in de verlenging uit als het team dat op het tweede niveau speelt. United heeft echt een enorm probleem."