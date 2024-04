Erik ten Hag stormt woest weg bij persconferentie: 'Ik geef geen commentaar op die vraag'

Erik ten Hag speelde zaterdagavond met mazzel gelijk bij Bournemouth. Manchester United kreeg in de tweede helft een goedkope penalty waardoor het 2-2 werd. Na afloop van de wedstrijd stormde Ten Hag boos weg bij de persconferentie na een vraag over de teleurstellende zevende plek in de competitie.

Door het gelijkspel tegen Bournemouth is Champions League-voetbal zo goed als zeker uit zicht. Het gat naar de vierde plek is tien punten. Een journalist keek naar de ranglijst en vroeg Ten Hag: "Erik er bestaat een kans dat je onder de zevende plek eindigt, dat zou de slechtste prestatie zijn in de clubgeschiedenis van Manchester United. Denk je dat jij erboven eindigt?"

Voordat de journalist uitgesproken was, stond Ten Hag op uit zijn stoel. "Ik geef geen commentaar op die vraag", foeterde hij. "Dat is niet belangrijk op dit moment", ging hij verder, waarop de journalist reageerde: "Ik heb het geprobeerd."

Erik ten Hag en Manchester United danken domme handsbal voor puntje bij Bournemouth Erik ten Hag ploetert voort met zijn Manchester United in de Premier League. Zaterdagavond was het op bezoek bij Bournemouth bij vlagen de mindere, maar door een handsbal keerde United alsnog met een gelijkspel huiswaarts: 2-2.

Erik ten Hag walks out of his press conference when asked about Manchester United's worst Premier League finish in history#manutd #mufc #eriktenhag



Full press conference: https://t.co/A5IZrXa4J4 pic.twitter.com/O72bACqzFx — BeanymanSports (@BeanymanSports) April 13, 2024

Ten Hag onder druk

Ten Hag ligt door de tegenvallende prestaties en de wisseling van de wacht in de top van Manchester United al wekenlang onder druk in de Engelse media. Hij en Vincent Kompany zijn bij de bookmakers de favoriet om ontslagen te worden.

Weer zagen Britse media aan stoelpoten van Erik ten Hag bij United: 'Gesprekken met opvolger zijn al geweest' Erik ten Hag staat al vrijwel het gehele seizoen onder druk bij Manchester United en voor de zoveelste keer oefent de Engelse pers de druk op de trainer op. Nu United op het punt staat trainer Graham Potter aan te stellen lijkt het voor Ten Hag einde verhaal. Kan dit betekenen dat de Nederlandse oefenmeester terug gaat keren naar Ajax?

Ten Hag nestelde zich zaterdag verder in de problemen door Alejandro Garnacho te beschuldigen van het puntenverlies. De jonge Argentijn ging in de fout bij de openingstreffer van Bournemouth en werd in de rust gewisseld. Na de wedstrijd legde Ten Hag de schuld bij Garnacho. De buitenspeler likete een tweet waarin stond dat het niet kon dat de Nederlandse manager zijn 19-jarige pupil onder de bus gooide.