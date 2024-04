Erik ten Hag verliest bekend gezicht bij Manchester United: directeur vertrekt

Bij Manchester United is John Murtough vertrokken. De directeur was al tien jaar in dienst bij de club, maar kreeg de laatste jaren heel veel kritiek.

Zo wordt hem het dramatische transferbeleid van United aangerekend. Murtough was de laatste jaren de voetbaldirecteur van de club en slaagde er niet in om de in verval geraakte topclub weer terug naar de absolute top te brengen. In 2022 was hij ook verantwoordelijk voor het aanstellen van trainer Erik ten Hag.

'Dead man walking'

Zijn vertrek is volgens het Algemeen Dagblad niet verrassend. Hij was al lange tijd een 'dead man walking' sinds de overname van Sir Jim Ratcliffe. Sindsdien voert Ten Hag voornamelijk gesprekken met mensen binnen van INEOS, het bedrijf van Ratcliffe.

Wat het vertrek van Murtough betekent voor Ten Hag is niet duidelijk. Zijn contract loopt nog een seizoen door, maar duidelijk is dat United een zeer moeizaam seizoen doormaakt. De club werd roemloos uitgeschakeld in de Champions League en staat slechts zesde in de Premier League. Wel maakt Ten Hag nog kans op een prijs: United staat in de halve finale van het FA Cup-toernooi tegen Coventry City.

Beslissing aan het eind van het seizoen?

Volgens het AD neemt INEOS pas aan het einde van het seizoen een definitieve beslissing over de toekomst van de Nederlander. De nieuwe eigenaar is volop bezig met een nieuwe 'voetbaltop' samenstellen bij United, waardoor een beslissing over Ten Hag waarschijnlijk niet heel snel wordt genomen.

Veel kritiek op Ten Hag

Manchester United speelde zondag nog 2-2 gelijk tegen Liverpool, dat de koppositie verloor. Het stemde de Nederlandse trainer tevreden, maar dat zorgde bij onder meer oud-speler Roy Keane voor onbegrip.

"ManUnited speelt momenteel als een club uit de middenmoot", aldus Keane, die tussen 1995 en 2004 veel successen kende in Manchester. "Je weet op dit moment gewoon niet wat je gaat krijgen." United verloor in de competitie al twaalf keer en heeft een negatief doelsaldo.