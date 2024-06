Vriendin Joey Veerman verheugt zich op weerzien vandaag: 'Knuffelen, want dat wil je na zo'n lange tijd'

Voor de spelers van het Nederlands elftal staat er vandaag na de uitlooptraining een familiemoment op de planning, zo vertelt Chantalle Schilder, de vriendin van Joey Veerman.

"We hebben elkaar ruim twee weken niet gezien", vertelde Schilder tegen De Telegraaf. "Eerder dit jaar was het weleens tien dagen, maar we zijn nog nooit zo lang uit elkaar geweest. Koeman heeft zogeheten ’familiedagen’ georganiseerd voor de spelers. Na de eerste en derde wedstrijd van de groepsfase, hebben de spelers de hele middag en avond vrij om met hun gezin of familie door te brengen."

"Ik denk dat het heel goed is dat die mogelijkheid er is", vindt Schilder. "Want het zorgt er ook voor dat de jongens weer wat ontspanning hebben. Als ze verder komen, weet ik nog niet hoe vaak ik hem kan zien.”

Knuffelen

"Joey heeft eerst een uitlooptraining ’s ochtends, dus ik zie hem rond lunchtijd", aldus de moeder van Frenkie, het eerste kindje van de twee. "Dan gaan we denk ik eerst koffie drinken met z’n allen en bijpraten over de wedstrijd en hoe het met hem gaat. Als het lekker weer is, gaan we daarna met zijn drietjes naar het zwembad of het strand dat bij het hotel zit. Maar het is ook fijn om gewoon met zijn drieën op de hotelkamer te zijn en te knuffelen, want dat wil je ook na zo’n lange tijd."

Seks voor de wedstrijd

Of het klopt dat de spelers geen seks mogen hebben tussen de wedstrijden, wil De Telegraaf graag weten. "Joey is niet zo bezig met het wel of niet hebben van seks voor de wedstrijd; ik heb hem daar nog nooit over gehoord", aldus Schilder. "Maar ik weet wel dat er spelers zijn die hier heel streng in zijn. Zij willen de dag voor en van de wedstrijd geen seks, omdat dit het testosteron verlaagt. Dan zijn ze bang dat ze tijdens de wedstrijd minder scherp zijn."

"Het is dus heel persoonlijk, maar er zijn geen echte regels voor. Nu is het ook niet zo moeilijk voor de mannen die het niet willen, want we zien ze toch pas de dag na de wedstrijd."