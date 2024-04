Fans wachten definitief kampioenschap PSV niet af: feest in Eindhoven losgebarsten na officieuze titel

In Eindhoven is het kampioensfeest van PSV al losgebarsten. De ploeg van Peter Bosz kan later vanavond officieel kampioen worden als Feyenoord punten laat liggen tegen Go Ahead Eagles. PSV laat zelf geen spaan heel van Heerenveen en dus is het officieuze kampioenschap binnen. In Eindhoven is het feest inmiddels al losgebarsten.

PSV had een zege in Heerenveen nodig om het officieuze kampioenschap veilig te stellen en al snel was het duel beslist. Uiteindelijk boekte PSV de grootste uitzege ooit: 0-8. Het kampioenschap is officieel een feit bij puntenverlies van Feyenoord in Deventer tegen Go Ahead, maar daar wachten de mensen in Eindhoven niet op. Het feest barstte al tijdens het duel van PSV los in het centrum van de stad.

Hoewel het nagenoeg uitgesloten is dat PSV nog ingehaald gaat worden door Feyenoord is het in theorie nog altijd mogelijk. Als de Rotterdammers donderdag echter punten verspelen bij Go Ahead is het kampioenschap wel definitief een feit. Het weerhield de mensen in Eindhoven er echter niet van om nog voor het duel van Feyenoord al een feestje te vieren in de stad. Bekijk de beelden hieronder.

Feeststemming

PSV-supporters verzamelden zich donderdag massaal in de stad om het mogelijke kampioenschap alvast te vieren. Of het een definitief feestje zou worden, was toen nog de vraag, maar desondanks was de stemming opperbest. Deze site was erbij en peilde bij supporters de stemming. Bekijk de video hieronder.

Huldiging

Als PSV donderdag al kampioen wordt dan moeten de supporters wel nog even wachten op de huldiging. Normaal gesproken zou die natuurlijk op de volgende dag zijn, maar vanwege alle politie-inzet in en rondom de stad tijdens Koningsdag is dat niet mogelijk. Aangezien PSV afhankelijk is van het resultaat van een andere wedstrijd krijgt het donderdag nog niet de kampioensschaal.