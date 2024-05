Erling Haaland maakt vier goals tegen Wolves, Arsenal verslaat Bournemouth

Arsenal en Manchester City geven elkaar weinig ruimte in de titelstrijd van de Premier League. Arsenal won vroeg op zaterdag van Bournemouth (3-0) in eigen huis en legde de druk bij de regerend kampioen. Die leken daarvan niet onder de indruk. Dankzij vier goals van Erling Haaland werd Wolves verslagen: 5-1.

Bournemouth hield lange tijd stand in het Emirates Stadium, maar gaf vlak voor rust een penalty weg. De Duitser Kai Havertz viel over het been van keeper Mark Travers. Dat gaf Bukayo Saka de gelegenheid om de 1-0 op het scorebord te zetten, de Engelsman faalde niet. Dus haalden de supporters van Arsenal opgelucht adem en gingen ze toch nog met een goed gevoel de rust in.

Ook in de tweede helft was Bournemouth grote delen niet de mindere, maar het was de individuele klasse van Arsenal die de doorslag gaf. Justin Kluivert, die bijna de hele wedstrijd speelde, was namens de uitploeg nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Die viel niet. Aan de andere kant maakte Leandro Trossard er 2-0 van na een assist van Declan Rice, die zelf diep in blessuretijd voor de eindstand zorgde.

Jurriën Timber ontbreekt toch in wedstrijdselectie Arsenal tegen Bournemouth Jurriën Timber is terug bij Arsenal. Precies op het juiste moment, want de ploeg is koploper van de Premier League en strijd met Manchester City om de titel. Timber was het hele seizoen geblesseerd aan zijn knie, een blessure die hij opliep in de allereerste wedstrijd van het seizoen.

Meeste clean sheets

Dat Arsenal bovenaan staat, heeft het deels te danken aan de solide defensie onder leiding van keeper David Raya. Hij hield tegen Bournemouth voor de vijftiende keer de nul en kan nu niet meer achterhaald worden door zijn collega's. De teller staat voor Arsenal pas op 28 tegentreffers in 36 wedstrijden. Aaron Ramsdale keepte ook zes wedstrijden voor The Gunners en had daarin twee keer een clean sheet.

Erling Haaland maakt vier goals tegen Wolves

Manchester City speelde later op zaterdag tegen Wolves. Op dat moment stond het vier punten achter Arsenal, maar had het ook nog twee wedstrijden minder gespeeld dan The Gunners. Van kampioenstress was weinige sprake bij Manchester City. Erling Haaland maakte door twee penalty's voor rust al een hattrick, na de pauze kwam er nog eentje bij.

Even voor Haalands vierder maakte Hwang Hee-chan de score nog wat draaglijker. Invaller Julián Álvarez maakte de laatste van de avond. Haaland staat nu op 25 goals en Manchester City op één puntje achter Arsenal. De regerend kampioen heeft wel nog een wedstrijd te spelen.