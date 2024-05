Femke Bol en Lieke Klaver ijzersterk op WK estafette: Nederland pakt twee olympische tickets, drie teams naar herkansingen

De Nederlandse atleten hebben op de eerste dag van de World Relays (WK estafette) direct twee olympische tickets binnengehaald. Op de Bahama's strijden de estafetteteams met onder meer Femke Bol, Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia dit weekend op vijf afstanden voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van komende zomer.

In de nacht van zaterdag op zondag stonden de heats voor alle afstanden op het programma en het was voor elk team heel simpel: een plek bij de eerste twee in jouw heat was voldoende voor de Olympische Spelen. Twee van de vijf Nederlandse estafetteteams slaagden hierin en zijn helemaal zeker van een plekje in Parijs komende zomer. Op de drie andere afstanden volgt er komende nacht een herkansing.

World Relays | Zo verdienen Nederlandse estafetteploegen startbewijzen voor de Olympische Spelen Op de World Relays op de Bahama's worden zaterdag 4 en zondag 5 mei de olympische startbewijzen voor alle estafetteploegen verdeeld. Nederland stuurt een sterke selectie, met onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver. Hoe werkt het WK estafette en wie doen er namens Nederland mee?

Femke Bol en Lieke Klaver zorgen direct voor feest

De 4x400 meter gemengd was de eerste afstand van de avond en Nederland kwam met Bol, Klaver, Isaya Klein Ikkink en Isayah Boers meteen in de eerste heat in actie. Het eerste feestje kon dan ook snel gevierd worden, want ze waren oppermachtig en waren met een tijd van 3.12,16 ruim twee seconden sneller dan de andere teams. Dat was ook weer niet heel verrassend, want op de WK atletiek van 2023 stevende Nederland op deze afstand af op goud totdat Bol in de laatste meters onderuit ging.

De vrouwen zorgden daarna op de 4x100 meter ook voor een olympisch ticket. N'ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya eindigden in hun serie als tweede en dus zijn zij ook zeker van een startbewijs.

Mannenteams naar herkansingen

Toch was het niet alleen maar feest voor Nederland, want op de laatste drie afstanden van de dag slaagden de ploegen er niet in om een ticket binnen te slepen. Churandy Martina, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Hensley Paulina liepen op de 4x100 meter bij de mannen de vijfde tijd in hun heat en moeten het dus zondag opnieuw proberen. Dat is ook zo op de 4x400 meter bij de mannen nadat Bonevacia, Terrence Agard, Ramsey Angela en Eugene Omalla in hun serie de vierde tijd liepen.

Wereldkampioenen nog niet zeker

Ook op de 4x400 meter bij de vrouwen lukte het niet om een startbewijs voor de Spelen te verdienen op papier is dat best opmerkelijk, want Nederland won op deze afstand goud op de WK's van 2023 (outdoor) en 2024 (indoor). Bol en Klaver werden echter gespaard na hun optreden op de gemengde estafette.

Lisanne de Witte, Cathelijne Peeters, Eveline Saalberg en Myrte van der Schoot eindigden als derde en dat was niet genoeg. Komende nacht krijgen ze een herkansing en de verwachting is dat het met de nummers één en twee op de 400 meter van de WK indoor erbij dan wel gaat lukken. Overigens hoeft het geen ramp te zijn als dat ook niet lukt, want buiten de veertien landen die zich dit weekend plaatsen, gaan ook de twee teams met de snelste tijden in het afgelopen anderhalf jaar naar Parijs. Wereldkampioen Nederland zou daar dan alsnog bij moeten zitten.