Barcelona-trainer Xavi na verloren El Clásico: 'Mijn gevoel is dat deze wedstrijd niet eerlijk was'

Real Madrid trok zondagavond aan het langste eind in El Clásico. De Spaanse titel lijkt de club nu niet meer te kunnen ontgaan. Volgens Xavi, de trainer van tegenstander FC Barcelona, was er geen sprake van een eerlijke wedstrijd.

Na de wedstrijd sprak de oud-middenvelder over 'een schande'. Daarmee doelde hij op een bal in de 28e minuut waarvan niet kon worden vastgesteld over die over de doellijn ging. Barcelona dacht op dat moment op voorsprong te komen, maar de scheidsrechter en de VAR konden geen uitsluitsel geven: geen doelpunt.

"Iedereen zag het", vindt Xavi, die oordeelde dat de bal over de lijn was. "Mijn gevoel is dat deze wedstrijd niet eerlijk was." Hij jammert dat er geen doellijntechnologie in Spanje is, terwijl andere topcompetities daar wel gebruik van maken. "Als we de beste competitie in de wereld willen zijn, moeten we ons op dit punt verder ontwikkelen. Je moet de technologie gebruiken."

Xavi wil er verder geen woorden aan vuil maken en richt zich daarom ook maar op de wedstrijd. Ondanks het VAR-moment kreeg Barcelona wel gewoon drie goals om de oren. Toch vond hij zijn ploeg de betere partij in het Bernabeu: "Details gaven de doorslag."

Stand in La Liga

Het gat is nu elf punten tussen Real Madrid en achtervolger Barcelona, met nog zes wedstrijden te gaan in La Liga. De Koninklijke mag zich dus opmaken voor het kampioenschap in Spanje, terwijl het ook nog in de race is voor de Champions League-titel. Barcelona is ondertussen al uitgeschakeld in Europa én in de beker en lijkt het seizoen dus af te sluiten zonder grote prijs.

Overigens viel Frenkie de Jong in de eerste helft uit in El Clásico. Hij moest het veld per brancard verlaten. Het is nog niet duidelijk hoe de Nederlandse middenvelder er nu aan toe is, maar er wordt gevreesd voor het EK.