FC Barcelona-speler Ronald Araújo reageert op opvallende kritiek van ploeggenoot na rode kaart tegen PSG

Ronald Araújo en Ilkay Gündogan van FC Barcelona zijn even niet elkaars favoriete ploeggenoten. De laatstgenoemde bekritiseerde Araújo direct na de Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain, waarin de verdediger een rode kaart kreeg. Araújo probeert er niet te veel woorden aan vuil te maken, maar lijkt niet blij met de actie van Gündogan.

Gündogan was na de nederlaag (1-4) van Barcelona bijzonder kritisch op Araújo en de rest van de verdediging. Terwijl de Spaanse kranten en zijn trainer Xavi vooral naar de scheidsrechter wezen, vond Gündogan de rode kaart van Araújo simpelweg zijn eigen schuld.

"Op dat soort cruciale momenten moet je zeker weten dat je de bal kan afpakken, anders kun je beter je man laten lopen", zo analyseerde de Duitser na afloop tegenover Spaanse media. Hij vond dat Araújo geen overtreding had moeten maken. "Een rode kaart is op dat moment dodelijk."

Bekijk hier de samenvatting van Barcelona - Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain is zeker van de halve finale van de Champions League, nadat het dinsdag met 4-1 op bezoek bij FC Barcelona won. Bij de thuisploeg ging het helemaal mis na een rode kaart van Ronald Araujo. Een nachtmerrie voor Frenkie de Jong en zijn teamgenoten. Bekijk hier de samenvatting.

En dat bleek, want de voorsprong (1-0) werd verspeeld tegen de Fransen: 1-4. Daardoor werd Barça uitgeschakeld en gaat PSG met Real Madrid, Bayern München en Borussia Dortmund uitmaken wie de Champions League wint.

Woede bij trainer Xavi

De rode kaart van Araújo was volgens Xavi overigens onterecht. "Het was veel te zwaar om hem daarvoor weg te sturen. Jammer dat het werk van een heel seizoen door één beslissing wordt beëindigd." De trainer liet dat overigens na afloop nog duidelijk blijken door verhaal te halen bij de scheidsrechter. "Ik heb de scheidsrechter verteld dat hij het erg slecht heeft gedaan en dat hij er niets van heeft begrepen. Het was een ramp."

Gündogan deelt de mening over de rode kaart overigens niet. Hij vond het een logisch besluit van de scheids. "Het is een overtreding, het was een rode kaart."

Xavi pislink na rode kaarten tijdens Barcelona - PSG: 'Het was een ramp' Het ging na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain bij de Spanjaarden vooral over de rode kaarten die scheidsrechter István Kovács uitdeelde. Onder meer Barcelona-trainer Xavi werd tijdens het duel weggestuurd. De Spanjaard was na afloop nog zeker niet gekalmeerd en haalde flink uit naar de scheidsrechter.

Araújo reageert op ploeggenoot

Twee dagen na de pijnlijke uitschakeling was Araújo te gast bij een boekpresentatie. Daar reageerde de verdediger heel kort op de woorden van zijn ploeggenoot. Want wat vond hij daar nou eigenlijk van? "Dat houd ik voor mezelf. Ik heb normen en waarden en die moeten gerespecteerd worden." Toen hem een vervolgvraag over Gündogan werd gesteld, maakte Araújo duidelijk dat hij er niet op wilde ingaan. "Op die vraag heb ik zojuist antwoord gegeven."