Spaanse media vrezen voor Champions League-exit van Real Madrid: 'Als één team hen kan verslaan, is het Bayern München'

Het eerste duel in de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid was een spektakelstuk. Het werd 2-2 in Duitsland, waardoor volgende week alles nog open ligt in de return. Spaanse media zijn beducht voor de Duitse ploeg en waarschuwen Real Madrid.

"Real Madrid is misschien beter. Maar als één team hen kan verslaan, is het Bayern" zo concludeert Marca na de spannende wedstrijd. De krant is onder de indruk van het spel van de ploeg van Thomas Tuchel, die het de Madrilenen erg lastig maakten. Een late penalty van Vinicius Júnior voorkwam een nederlaag voor Real Madrid.

Samenvatting: Bayern München en Real Madrid spelen gelijk, Vinicius Junior prikt twee keer Bayern München en Real Madrid hebben in hun eerste halvefinaleduel 2-2 gespeeld. Vinicius Junior was de grote man bij de bezoekers met twee doelpunten. Volgende week woensdag staat de return in de Champions League op het programma.

De krant zag een duel met hoog niveau. "De klassieke Duitse en Spaanse clubs toonden de kwaliteit van de besten, sloegen toe wanneer dit het minst werd verwacht, overleefden waar alleen de grootsten dat konden en bereidden een gedenkwaardige wedstrijd voor. Een finale vóór de finale." Ook Mundo Deportivo weet dat de buit nog lang niet binnen is voor De Koninklijke. "Bayern is altijd Bayern. Net als bij Real Madrid kunnen ze nooit als dood worden beschouwd."

'Moordenaar' Vinicius

De man van twee doelpunten, Vinicius Júnior, kreeg van AS de complimenten. "Vini is al een moordenaar geworden, een geweldige doelpuntenmaker, een man die op belangrijke avonden verschijnt." De ontwikkeling van de Braziliaan is volgens het medium indrukwekkend. "Van een woestijn tot een oase. Het is geen verbetering, maar een hele metamorfose, En wie weet is het plafond nog ver weg."

Teleurstellend optreden Bellingham

Voorafgaand aan de wedstrijd waren ook veel ogen gericht op Jude Bellingham, de nieuwe ster van Real Madrid. Hij imponeert al het hele seizoen, maar kon in Duitsland geen indruk maken. Dat zag ook Marca. "Het was niet de beste avond van Bellingham. Hij kon op geen enkel moment zijn kwaliteiten tonen. Ook was hij fysiek verre van fit. Het was een zware avond voor de Engelse voetballer. die niet kon stralen zoals hij had verwacht,"

Return en andere halve finale

Volgende week woensdag is de return in Madrid. De andere halve finale van de Champions League gaat tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Woensdag 1 mei staat daar de heenwedstrijd op het programma, volgende week dinsdag is de return. De finale van de Champions League wordt op zaterdag 1 juni (om 21:00 uur) gespeeld op Wembley.