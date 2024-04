Aanvaller van FC Volendam bedreigd en racistisch bejegend na beledigen moeder van Excelsior-speler

Excelsior en Volendam eindigden hun wedstrijd (4-0) vrijdagavond met elf man, maar na het laatste fluitsignaal gaf scheidsrechter Danny Makkelie op aanraden van de VAR nog twee keer rood. Troy Parrott (direct rood) en Safouane Karim (twee keer geel) waren de pineut. Volendam-speler Karim maakte een opmerking richting tegenstander Kenzo Goudmijn, maar heeft daar inmiddels zijn excuses voor aangeboden. Sindsdien heeft de aanvaller echter veel buitensporige berichten gekregen.

Volendam ontving dinsdag een brief, zonder afzender natuurlijk, gericht naar Karim. In de brief wordt de jonge aanvaller een 'kutmarokkaan' genoemd en wordt er gedreigd om hem op te zoeken, zo schrijft De Telegraaf.

Karim is geadviseerd om aangifte te doen. Daarnaast doet de politie onderzoek naar de afzender van de brief.

Flinke ruzie na degradatiekraker

Karim was volgens Kenzo Goudmijn, die zelf ook geel kreeg, de aanstichter van al het gedoe. "Hij werd boos op mij in de wedstrijd dat ik te veel dribbelde", vertelde Goudmijn na afloop bij ESPN. "Daar lachte ik om en na de wedstrijd stond ik met (Redouan, red.) El Yaakoubi op het veld en kwam hij vanaf de catacomben naar me teruglopen en mij vertellen dat ik binnen naar hem toe moest lopen en dat hij mijn moeder ging neuken. Ik zou zeggen: ga maar veilig naar huis, mam."

Excelsior overrompelt FC Volendam en houdt zicht op handhaving in Eredivisie Excelsior heeft FC Volendam vrijdagavond van de mat geveegd in eigen huis: 4-0. Daarmee pakten de Kralingers drie broodnodige punten in de strijd tegen degradatie, terwijl het voor de bezoekers een moeilijk verhaal wordt.

Volgens Goudmijn was dit ook de reden dat hij boos werd. "Ik snap dat je in frustratie zit, maar zulke dingen hoor je niet tegen mij te vertellen. Op geen enkele manier. En dan ben ik niet degene die daarvan weg stapt. Gelukkig werd ik goed tegengehouden. Het was slecht van mij dat ik erop in ging, maar het was vervelend."

Excuus

Karim heeft een dag later zijn excuses aangeboden aan Goudmijn. Hij heeft een berichtje gestuurd en ook gebeld met de speler van Excelsior. Dat schrijft de voetballer van Volendam op zijn Instagram."Ik wil even sorry zeggen. Wat ik deed past niet bij wie ik wil zijn en wat Volendam wil uitstralen", schrijft hij in zijn verhaal.

De speler van Volendam heeft ook gelijk maatregelen genomen: "Ik heb een afspraak gemaakt bij de sportpsycholoog om te praten over hoe ik beter kan omgaan met dit soort momenten zodat ik niet weer zoiets doms doe."

Rood Parrott

Matchwinner Parrott, die twee keer scoorde, kreeg een directe rode kaart van Makkelie. Op beelden was te zien dat hij Karim bij zijn oor greep. Of hij daarvoor rood ontving, is niet precies bekend.

Handhaving

Excelsior pakte drie hele belangrijke punten in de strijd voor directe handhaving. Het staat nu zelfs voor even op de veilige vijftiende plek. Nummer 16 RKC Waalwijk komt zaterdag in actie op bezoek in Alkmaar bij AZ. Voor FC Volendam en Vitesse lijkt rechtstreekse degradatie haast niet te voorkomen.