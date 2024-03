Jayden Oosterwolde ontkent kopschop bij Turkse rellen: 'Vind niet dat wij schorsing verdienen'

Voetballer Jayden Oosterwolde kwam afgelopen week groot in het nieuws. Niet vanwege een fantastische actie of een wereldgoal, maar vanwege de rellen tijdens Trabzanspor tegen Fenerbahce. De Nederlandse linksback doet nu zijn verhaal.

Na afloop van de wedstrijd in de Turkse competitie ging het helemaal mis. Fenerbahce won met 2-3, maar na het laatste fluitsignaal kwamen er gewapende 'fans' van de thuisploeg het veld op. Er ontstonden veel vechtpartijen en spelers deelden klappen uit, terwijl ze ook incasseerden. Zo ook bij Oosterwolde, die een fan hard schopte.

Video | Massale knokpartij in Turkije, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) deelt keiharde kopschop uit Niet voor het eerst liep het zondag in de Turkse Süper Lig gigantisch uit de klauwen. Trabzonspor speelde thuis tegen Fenerbahçe en de Belgische spits Michy Batshuayi schoot vlak voor de tijd de winnende binnen voor de bezoekers. Na het laatste fluitsignaal ging het helemaal fout.

Kopschop

"Ik heb een paar flinke tikken vanachter op mijn hoofd gehad", vertelt de 22-jarige linksback aan het Algemeen Dagblad. "Daar heb ik de afgelopen dagen veel last van gehad. Het was een bizarre situatie die en ik hoop dit nooit meer mee te moeten maken."

De kopschop wordt ontkent door Oosterwolde. "Dat wil ik graag even rechtzetten. Ik heb deze gemaskerde, gewapende man die op mijn teamgenoot afstormde, niet tegen zijn hoofd geschopt. Toen hij tegen de grond was gewerkt heb ik hem wel een trap verkocht, een behoorlijke dat geef ik toe, maar dit was tegen zijn zij. Dat deed ik omdat we ons in alle hectiek enorm bedreigd voelden. Hij had een wapen. In mijn ogen was hij gevaarlijk en ik wilde ervoor zorgen dat hij ons niks meer kon aandoen. Ik heb de beelden naderhand ook gezien. Als je goed kijkt, zie je dat ik niet tegen zijn hoofd schopte", zo stelt Oosterwolde.

Schorsing

Hoe nu verder is de grote vraag in Turkije. Zo wordt er onder meer gesproken over schorsingen. "De club is momenteel druk bezig met de Turkse bond. Ik vind ook dat wij geen schorsing verdienen. Wij zijn als team negentig minuten belaagd met voorwerpen, konden ons werk niet normaal doen en zijn daarna aangevallen door 'fans' omdat we blij waren met de winst. Het enige wat we konden doen was onszelf daartegen beschermen en ons in veiligheid brengen. Als de bond dat goed bekijkt, zouden wij geen schorsingen moeten krijgen vinden wij."

Fenerbahce dreigt zelfs met het terugtrekken uit de competitie. Oosterwolde kan dat wel begrijpen. "Als de veiligheid van spelers niet gegarandeerd kan worden, dan wordt het lastig om wedstrijden te spelen. We willen natuurlijk voetballen en kampioen worden, maar wel op een veilige manier."