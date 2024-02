'Feyenoord-aanwinst werd getipt bij Ajax onder Alfred Schreuder'

Dick Schreuder, voormalig trainer van PEC Zwolle, heeft Thomas Beelen getipt aan zijn broer Alfred, toen die nog trainer was bij Ajax. Maar met die tip werd niets gedaan. Ondertussen maakt Beelen indruk bij Feyenoord.

Dick Schreuder is niet verbaasd over hoe Beelen zich ontwikkelt bij Feyenoord. Ook bij PEC zag hij al dat de 22-jarige verdediger een groeibriljantje was. "Om eerlijk te zijn, had ik dit nog niet vaak gezien", zei hij tegen Voetbal International. "Eigenlijk is Thomas niet normaal. Als ik tegen hem zei dat hij de spits uit moest spelen om een overtalsituatie te creëren, dan speelde hij die spits uit. Hij is snel, sterk aan de bal en staat verdedigend zijn mannetje."

Tip van Dick

Om die reden informeerde hij zijn broer Alfred, die toen trainer was bij Ajax, over het enorme talent dat hij in Beelen zag. "Ik vind hem zó goed, dat toen mijn broer Alfred trainer werd van Ajax, ik al heb gezegd dat-ie Thomas in de gaten moest houden."

Het is toch ook geen toeval dat Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente hem allemaal wilden hebben.

Maar bij Ajax werd niets gedaan met de tip van Dick. "Het is toch ook geen toeval dat Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente hem allemaal wilden hebben. Alleen Ajax niet, maar ik denk dat die andere zorgen hadden in die tijd."

"Of ze dachten: zo’n speler leiden we zelf wel op. Die gedachte snap ik ook, als je vanaf de buitenkant naar hem kijkt. Maar als je met Thomas werkt, zie je dat hij heel speciaal is", aldus Schreuder, die inmiddels trainer is van het Spaanse CD Castellón.