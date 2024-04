Feyenoord kan Joseph Oosting vergeten als opvolger Arne Slot: 'Ik ben nog lang niet klaar bij Twente'

Feyenoord moet naar alle waarschijnlijkheid op zoek naar een nieuwe trainer, nu Arne Slot hard op weg lijkt naar Liverpool. Bij Joseph Oosting hoeven ze in ieder geval niet aan te kloppen. De oefenmeester staat op het punt zijn contract bij FC Twente te verlengen.

De laatste plooien moeten nog worden gladgestreken, maar als het goed is tekent Oosting spoedig een contract dat hem tot medio 2027 in de Grolsch Veste houdt. "Ik ben nog lang niet klaar hier en wil heel graag bij FC Twente blijven. We zijn met iets moois bezig", zegt Oosting in gesprek met Tubantia. Overigens was er vanuit Oosting weinig interesse om überhaupt naar Feyenoord te verkassen.

"Ik zit bij een geweldige club, die volop in ontwikkeling is en werk met een stel geweldige mensen samen. Ik ben er oprecht trots op dat ik trainer ben van FC Twente en dat ook blijf", verzekert de geboren Emmenaar.

Oosting is bezig aan zijn eerste seizoen in Twente. De trainer kwam over van RKC Waalwijk, waar hij ook al bijzonder goed presteerde. In zijn eerste jaar bij FC Twente leidt hij de ploeg naar alle waarschijnlijkheid naar de play-offs van de Champions League. Met nog drie duels te gaan heeft Twente een voorsprong van 8 (verlies)punten op AZ.