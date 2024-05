Appie (49) verloor paar vingers bij kampioensfeest PSV: 'Voor hetzelfde geld was het een klein kind geweest'

Appie (49) pakte zondag tijdens het kampioensfeest van PSV nietsvermoedend een Cobra op, met de gedachte dat het een fakkel was. Het zware vuurwerk ontplofte in zijn hand en hij verloor direct twee vingers en een halve duim. De Eindhovenaar waarschuwt een dag later voor de gevaren.

"Mensen moeten niet met cobra's naar een voetbalwedstrijd komen", zegt Albert tegen RTL Nieuws. "Nou overkomt mij dit, maar voor hetzelfde geld was het een klein kind geweest."

Appie zegt dat hij zijn wijsvinger, middelvinger en halve duim is verloren. Hij heeft de wond maandag ook zelf gezien en vertelt dat het nog behoorlijk bloedt. Hij beseft ook dat hij nog geluk heeft gehad: "Gelukkig hield ik de cobra boven mijn hoofd en niet bij mijn gezicht, want dan had het nog veel slechter af kunnen lopen."

Kampioensfeestje van PSV

"Het was echt een feestje", zei Appie over de zondag tot vóór het moment. PSV won met 4-2 van Sparta en pakte zo het kampioenschap. Hoewel de huldiging pas maandag zou zijn, was de titel natuurlijk reden voor een feestje. Ook Appie had naar eigen zeggen veel gedronken en verwarde de cobra dus met een fakkel.

Op sociale media gingen ook nog verhalen dat iemand tegen Appie zei dat de cobra een fakkel was. De politie kijkt ook naar de beelden die circuleren op het internet en kon nog niet vaststellen dat iemand anders er iets mee te maken heeft. De politiewoordvoerder zei wel tegen RTL Nieuws dat duidelijk was dat veel mensen onder invloed waren.