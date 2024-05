Eerste massasprint is direct een prooi voor Tim Merlier: 'De zwaarste overwinning uit mijn carrière'

Tim Merlier heeft de derde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. Na een zinderende finale waar Tadej Pogacar dichtbij een stunt was, kwam de Belg als eerste over de streep in de massasprint. Merlier moest hard werken om te kunnen sprinten voor de zege. "Het was echt een hele zware finale", vertelde Merlier na afloop.

Voordat Pogacar besloot om weg te rijden bij het peloton was er een groep weggereden met veel topsprinters na de eerste tussensprint. Merlier was scherp en zat mee in die groep, maar toch wilde hij liever niet doorrijden met de groep. "Alleen Luke (ploeggenoot Luke Lamperti, red.) en ik zaten erbij, dus het was geen goede situatie voor ons. Andere teams zaten met meer jongens mee, dus wij probeerden om het tempo te laten zakken. Dat was de juiste keuze."

Zware finale

Op iets minder dan 50 kilometer van de finish kwam alles weer bij elkaar en keerde de rust in het peloton terug. Toch ging het in de slotfase enorm hard. "In de finale werd de koers hard gemaakt op de laatste beklimming", vertelde Merlier. "Ik wilde wat opschuiven op de klim, maar Bert (zijn lead-out Bert van Lerberghe, red.) wachtte net wat langer dan ik wilde. Daarna waren we wel mo\et voldoende renners over. Dus dat was goed. Zo konden we ook nog terugkomen, maar het was heel zwaar."

🗣️ "It was the hardest victory in my career so far" - 🇧🇪 @MerlierTim



The first words of today's winner ⤵️#GirodItalia pic.twitter.com/8yJicDoOZw — Giro d'Italia (@giroditalia) May 6, 2024

"In de laatste kilometer kon ik nooit meer de goede slipstream vinden. Ik zat continu in de wind . Op 300 meter van de streep moest ik beginnen met sprinten. Jonathan Milan startte zijn sprint aan de linkerkant, ik rechts. Toen wist ik dat ik tweede of eerste ging worden. Ik ben blij dat ik gewonnen heb. Het was de zwaarste overwinning uit mijn carrière."