Tim Merlier wint eerste massasprint in Giro d'Italia, Tadej Pogacar en Geraint Thomas probeerden een stunt

Tim Merlier heeft de derde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het werd een zeer bijzondere rit die langzaam op gang kwam, maar uiteindelijk behoorlijk ontvlamde met een kopgroep vol sprinters. Pogacar en Thomas reden met nog enkele kilometers weg van het peloton, maar uiteindelijk was het toch de beurt aan de sprinters, waar Merlier als eerste over de streep kwam.

De eerste paar uur deden de renners het kalm aan, wat resulteerde in een slaapverwekkende start. Zelfs op de enige gecategoriseerde klim van de dag werden de punten weggeven aan Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty), die direct daarna besloot om zich te laten terugzakken. De koers ontvlamde toen paarse truidrager Filippo Fiorelli (VF Group - Bardiani) na de eerste tussensprint besloot om te blijven rijden.

Kopgroep met topsprinters

Nadat Fiorelli had besloten om na de sprint door te rijden sprongen veel topsprinters met hem mee. Al snel kreeg de grote kopgroep een voorsprong van dik anderhalf minuut. Doordat Fernando Gaviria, Phil Bauhaus en Giovanni Lonardi de slag hadden gemist, moesten hun ploegen de achtervolging inzetten. Er ontstond een bijzondere situatie met een achtervolgend peloton dat op één lint werd gereden. Ondertussen werden beide tussensprints gewonnen door Jonathan Milan.

Profiel van de derde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Visma | Lease a Bike aan de bak

In het peloton ging het zo hard dat de groep in tweeën brak. Met name Cian Uijtdebroeks zat te ver van achter en werd zo op achterstand gereden. Zijn ploeg Visma | Lease a Bike moest alle zijlen bijzetten om opnieuw tot het eerste peloton te komen. De snelheid ging verder omhoog, waardoor de kopgroep de voorsprong snel zag afnemen. Op 43 kilometer van de finish kwamen alle renners weer bij elkaar, en keerde de rust zo terug in het peloton. Vervolgens verdedigde Ben Swift drie bonificatieseconden door in de laatste tussensprint voor Pogacar en kopman Thomas over de streep te komen.

Massasprint

De sprintteams begonnen zich vervolgens op te maken voor de massasprint. Het laatste halfuur ging het lichtjes regenen in Italië, dus wachtte de renners een natte finale. Team INEOS Grenadiers en Alpecin-Deceunick zette zich richting de slotklim op kop van het peloton, terwijl alle sprinters nog goed van voren zaten. Op de oplopende strook van 1,8 kilometer aan 4,2 procent, werd flink tempo gemaakt met onder andere Thymen Arensman.

Pogacar en Thomas proberen het

Vlak voor het einde van de klim sprongen Pogacar en Thomas mee met Mikkel Honoré (EF Education - EasyPost) op 3 kilometer van de finish. De nummer één en twee van het algemeen klassement trokken volle bak door en lieten Honoré achter. De sprintploegen moesten hard in de achtervolging, maar kregen de beide mannen toch te pakken op enkele honderden meters voor de streep.

Olav Kooij

Toen was het aan de sprinters om voor de ritzege te spurten. Tobias Lund Andresen kwam al vroeg op kop namens DSM-Firmenich PostNL. Echter kwamen Tim Merlier en Jonathan Milan met hoge snelheid aan hem voorbij. Merlier versloeg dankzij een goede jump Milan op de streep. Het podium werd gecompleteerd door Biniam Girmay. Olav Kooij moest zicht tijdens de sprint kort inhouden en kwam mede daardoor niet verder dan de zesde plaats.

Fabio Jakobsen

Voor Fabio Jakobsen ging het op de slotklim toch te hard, waardoor de kaart van zijn ploeggenoot Tobias Lund Andresen werd getrokken die uiteindelijk als vijfde eindigde.

Pogacar werd in de laatste kilometer ingerekend, maar verliest verder geen tijd. De Sloveen behoudt daarom zijn roze trui voor Geraint Thomaen Daniel Felipe Martínez.

Openingsweekend

De eerste rit in Turijn werd zaterdag verrassend gewonnen door Jhonatan Narváez. Pogacar begon als favoriet aan de etappe, maar kwam uiteindelijk als derde over de streep. Hij kon bergop niet het verschil maken en zo bleef Narváez in het wiel zitten, die uiteindelijk de sprint van de kopgroep van drie won.

Zondag stelde Pogacar orde op zaken door solo aan te komen op de Santuario di Oropa. Ogenschijnlijk eenvoudig snelde de Sloveen weg van zijn concurrenten en stabiliseerde hij zijn voorsprong tot aan de finish. Daniel Felipe Martínez en Geraint Thomas completeerden het podium.