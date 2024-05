PSV troeft recordkampioen Ajax af: geen enkele club succesvoller in de afgelopen 50 jaar

PSV sleepte zondag de 25e landstitel uit de clubgeschiedenis binnen. De Eindhovenaren staan daarmee op de tweede plaats wat betreft het totaal aantal kampioenschappen. Ajax is nog altijd recordhouder, maar heeft dat vooral aan het verre verleden te danken.

PSV won zondag met 4-2 in eigen huis van Sparta Rotterdam en daarmee was de titel definitief binnen. Met nog twee wedstrijden te gaan kan nummer twee Feyenoord door de achterstand van negen punten de ploeg van Peter Bosz niet meer voorbij op de ranglijst. Het feest barstte na het duel los bij PSV dat met de titel voor een bijzondere statistiek zorgt.

Niemand beter dan PSV

Ajax is met 36 landstitels nog altijd de recordhouder en wordt dan ook gezien als de succesvolste club van Nederland. Gezien de vier eindzeges in de Europacup I/Champions League is dat natuurlijk niet gek, maar in de Eredivisie kan PSV zich al een tijd goed meten met de Amsterdammers. Sterker nog, over de laatste 50 seizoenen heeft er geen enkele club meer titels gewonnen dan PSV.

Hoewel PSV zes jaar geleden voor het laatst kampioen werd, heeft het in de afgelopen 50 jaar liefst 21 kampioenschappen mogen vieren. Dat is er nu eentje meer dan Ajax. De club uit Amsterdam staat mocht twintig keer de schaal in de lucht houden. Feyenoord, dat vorig seizoen kampioen werd, volgt helemaal op grote afstand.

Landstitels per club in de afgelopen 50 seizoenen

PSV: 21

Ajax: 20

Feyenoord: 5

AZ: 2

Twente: 1



Het seizoen 2019-20 werd niet uitgespeeld door de coronacrisis. De KNVB besloot toen om ook geen kampioen uit te roepen. Ajax en AZ stonden op dat moment met evenveel punten bovenaan. In de afgelopen 50 seizoenen zijn er dus maar 49 landstitels uitgereikt.

Huldiging

PSV gaat de landstitel maandag vieren in Eindhoven. De selectie zal worden rondgereden op de platte kar door de stad en daarna op een podium de kampioensschaal laten zien aan de fans. Na het feest op zondag zal het een dag later dus nog steeds heel gezellig zijn in Eindhoven.