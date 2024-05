Verkopen of behouden? 'Twijfels over toekomst van supersub bij Ajax'

Chuba Akpom was zondag belangrijk voor Ajax met een goal en één assist. John van 't Schip zou de Engelsman graag behouden bij Ajax, terwijl de spits eerst op de nominatie zou staan om verkocht te worden. Duidelijk is dat er een keuze gemaakt zal moeten worden over de toekomst van Akpom.

"Ik vind dat Chuba een hele belangrijke rol heeft sinds dat ik het stokje heb overgenomen", vertelt Van 't Schip aan De Telegraaf. "Als invaller heeft hij belangrijke goals gemaakt en hij schikt zich ook in een rol die misschien niet helemaal de zijne is." Zondag startte Akpom als tweede spits naast Brian Brobbey, waarbij de Engelsman veelal vanaf rechts kwam.

Volgens het medium zijn er intern twijfels over de toekomst van Akpom bij Ajax. De 28-jarige aanvaller zou eigenlijk na één jaar alweer verkocht mogen worden, maar nu begint men te twijfelen.

Miljoenenbedrag

Akpom werd afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald. Ajax telde zo'n twaalf miljoen euro neer voor de spits, maar naar verwachting kan de club zelfs winst gaan maken op Akpom. Dat komt omdat Akpom voor zijn 21e verjaardag minstens drie seizoenen ingeschreven heeft gestaan bij een club en dus een home grown player is.

Daarnaast was Akpom vorig seizoen erg succesvol bij Middlesbrough. Daar scoorde hij 29 keer in alle competities. Dit seizoen bij Ajax begint de Engelsman ook op schot te komen. In 34 optredens, voornamelijk als invaller, staat de spits op vijftien goals en twee assists.